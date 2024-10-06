49ºÐ¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯ÌÚß·¡ÖÉé¤±Â³¤±¤¿¤«¤éº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¡×¡¡²ñ¾ì¤¬ÎÞ¡¢ÎÞ¡Ä¸½Ìò30Ç¯¡õÄ©Àï20ÅÙ¡¢°úÂà»î¹ç¤ÇÈá´ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÆüËÜ°ì
¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÆüËÜÁª¼ê¸¢
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬6Æü¡¢Âçºå¡¦¹ñºÝ¾ã³²¼Ô¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Âç²ñ¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë49ºÐ¡¦ÌÚß·ÂçÍ´¤¬½éÍ¥¾¡¡£20ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÍ½ª¤ÎV¤ò¾þ¤ê¡¢30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡30Ç¯´Ö¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿³ºº·ë²Ì¤ÎÈ¯É½¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌÚß·ÂçÍ´¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÎÞ¤¹¤ëÃç´Ö¤ä´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ÎÆüËÜ°ì¤Î°ÕÌ£¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÚß·¤ÏÃÅ¾å¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¡¢´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢18ºÐ¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢29ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç20Ç¯Ï¢Â³Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éé¤±Â³¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤·Ê¿§¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢20Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÏºÇ¹âÀ®ÀÓ¤¬2°Ì¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âNo.1¤ËÆÏ¤«¤º¡¢²¿ÅÙ¤âÊÉ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¤ÇÈá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¡£²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÌÚß·¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬²¿ÅÙ¤â¾å¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¹ñºÝ¾ã³²¼Ô¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë