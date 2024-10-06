第30回東関東マーチングコンテスト・第23回東関東小学生バンドフェスティバル（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が6日、千葉県流山市のキッコーマンアリーナで開かれ、栃木、茨城、千葉、神奈川の各県から47団体が出場した。

市柏高=2024年10月6日、千葉県のキッコーマンアリーナ

六つの部門で、計24団体が金賞を受賞した。金賞受賞団体から、小学生バンドフェスティバルでは、ステージパフォーマンス部門で水戸市立酒門、習志野市立実花（千葉）が、マーチング部門で習志野市立大久保（千葉）、水戸市立石川が全国大会出場を決めた。

マーチングコンテストA部門は、中学生の部で習志野市立四、船橋市立法田、野田市立南部、習志野市立二が、高校生以上の部で習志野、市柏、松戸六実、市船橋が全国への切符を手にした。いずれも千葉県勢だった。

全国大会はバンドフェスのステージパフォーマンス部門が10月26日に札幌市であり、同マーチング部門とマーチングコンテスト中学生の部が11月16日に、同高校以上の部が同17日にいずれも大阪市で開かれる。

結果は次の通り。（演奏順、◎は全国大会出場）

◇マーチングA・中学生

【金賞】◎習志野市立四（千葉）、◎船橋市立法田（千葉）、◎野田市立南部（千葉）、◎習志野市立二（千葉）

【銀賞】東海大相模中等部（神奈川）、川崎市立橘、習志野市立三（千葉）、ひたちなか市立大島（茨城）

【銅賞】壬生町立壬生（栃木）、壬生町立南犬飼（栃木）

◇マーチングA・高校生以上

【金賞】◎習志野（千葉）、◎市柏（千葉）、大成女子（茨城）、◎松戸六実（千葉）、東海大相模（神奈川）、◎市船橋（千葉）

【銀賞】大西学園中高（神奈川）、袖ケ浦（千葉）

【銅賞】向上（神奈川）、常磐大（茨城）、相洋（神奈川）

◇マーチングB・中学生

【金賞】柏市立松葉（千葉）、野田市立一（千葉）、横浜市立港

【銀賞】野田市立東部（千葉）

【銅賞】小田原市立城北（神奈川）

【タイムオーバー】ひたちなか市立勝田二（茨城）

◇マーチングB・高校生

【金賞】湘南台（神奈川）、拓大紅陵（千葉）、千葉商、作新学院（栃木）

【銀賞】千葉敬愛、西武台千葉中・高、宇都宮南、小山城南（栃木）、法政二（神奈川）

◇小学生バンドフェス・ステージパフォーマンス部門

【金賞】相模原市立谷口台、益子町立益子・真岡市立大内東（栃木）、◎水戸市立酒門、◎習志野市立実花（千葉）、船橋市立習志野台一（千葉）

【銀賞】土浦市立大岩田（茨城）、野田市ジュニアバンドSmile☆Heart（千葉）

◇小学生バンドフェス・マーチング部門

【金賞】◎習志野市立大久保（千葉）、◎水戸市立石川

【銀賞】野田市立山崎（千葉）、水戸市立浜田