¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÀÐ¿¹ÂÀÆó¡¡¿·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈJr.¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°½Ð¾ìÍ½¹ð¡ÖÌÌÇò¤¤¥ä¥ÄÏ¢¤ì¤ÆÍè¤ë¤«¤é¤è¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¶Æü¤ÎÀéÍÕ¡¦Åì¶âÂç²ñ¤Ç¡¢ÀÐ¿¹ÂÀÆó¡Ê£´£±¡Ë¤¬à¿·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼á¤Î¾·æÛ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¿¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Ð¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ì¡õ¥±¥¤¥Ö¥Þ¥ó¡¦¥¢¥°¤È¤Î¥È¥ê¥ª¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¡¼¡¦¥Ë¥³¥ë¥¹¡õ¥·¥§¥¤¥ó¡¦¥Ø¥¤¥¹¥È¡õ¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç·ãÆÍ¡£¥Ø¥Ó¡¼µéÀï»Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤«¤¯Íð¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥¤¥¹¥È¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤â£Ä£Ä£Ô¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤¹¡££±£´ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¥Þ¥¤¥¡¼¡õ¥Ø¥¤¥¹¥È¤Î£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ì¡õ¥¢¥°¤Î¾¡Íø¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¿¹¤È¸À¤¨¤Ð£±Æü£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌ¶½¹Ô¡ÖÄ¶¿Í¡¦ÀÐ¿¹ÂÀÆó¤ÏÌµÃã¤ò¤¹¤ë¡×¡Ê£±£±·î£±£²Æü¡¢¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿·ÆüËÜ¤ÎËÜÀï¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¤è¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ëº£·îËö¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£²£´Æü¡¢·²ÇÏÂç²ñ¤«¤é³«Ëë¡Ë»Ï¤Þ¤ë¤è¤Ê¡©¡¡º£¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤±¤è¡©¡¡º£²ó¡¢²¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢ÌÌÇò¤¤¥ä¥ÄÏ¢¤ì¤ÆÍè¤ë¤«¤é¤è¡£³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤È¤±¡×¤È¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£²£°£²£±Ç¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿·ÁêËÀ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£