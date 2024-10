ベトナム最大の都市ホーチミンの小さな店の監視カメラが8月14日、狭い店内での恐ろしいアクシデントの様子を捉えた。店では当時、業務用のサトウキビ絞り機が稼働中だった。米ニュースメディア『New York Post』などが報じた。事故の発生場所は、ショーケースにドリンクが並べられた店の入り口付近だった。監視カメラの映像には、誰も作業をしていないにもかかわらず、業務用のサトウキビ絞り機が動いたままである様子が映っていた。

その時、サトウキビを持った女性が店の外から来て、サトウキビ絞り機のすぐ隣の狭い通路を、横向きになって通り抜けようとした。ところがその後、女性が羽織っていたパーカーが、回っているハンドルに引っ掛かってしまい、女性は後方に引っ張られた。そしてパーカーの一部がハンドルに巻き込まれ、片腕が引っ掛かって背負い投げされるように派手に一回転した。しかしながら、女性の夫である店主が駆けつけており、機械の電源を手際よく切って、ハンドルに食い込んだパーカーをゆっくりと引っ張り出した。幸いなことに、女性は頭を床にぶつけることもなく、空中で見事に回転しており、夫の素早い判断で軽傷を負うだけで済んだ。監視カメラの映像が複数のメディアに紹介されると、人々は次のようなコメントを寄せた。「これは怖い!」「機械周辺ではルーズな服は着ないことだね。」「腕が巻き込まれたようにも見えたけど、大丈夫だったの?」「腕を脱臼しなかった? 腕がねじれたように見えたけど目の錯覚かしら?」「なんて冷静な女性だろう。」「サトウキビ絞り機がまるでカンフーをしているみたいだ。」「これぞ柔術!」「一本勝ち!」「夫はヒーロー。素早い行動に救われたね。」この女性は非常に幸運だったが、ベトナムでは今年5月、合板工場で接着剤ミキサー機に巻き込まれた男性が3日後に死亡した。男性は、大袋に入った小麦粉をミキサーの中に投入していたと伝えられた。画像は『New York Post TikTok「Juice press flips over and body-slams a woman in freak accident」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)