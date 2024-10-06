¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¡¢¥«¥é¥ª¥±½éÈäÏª¤Ç²¸¿Í¤ÎÌ¾¶ÊÇ®¾§
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄÍ¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ØÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å6¡§58¡Á7¡§54¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡¢TVer¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥«¥é¥ª¥±¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¹õÅÄ¤¬¡¢²¸¿Í¤Ç¡¢2014Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤¢¤ó¤¿¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¡ÛÏÂ²Û»Ò¤òËËÄ¥¤ê¤¦¤Ã¤È¤êÉ½¾ð¤ÎÅª¾ì¹À»Ê
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¹õÅÄ¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¶¶²¼Å°¡¦Åª¾ì¹À»Ê¤È¶¦¤ËÂçºå¡¦½½»°¤ò³¹¥Ö¥é¡£¤â¤Ï¤äÂçºå¤Ë2¸®¤·¤«¤Ê¤¤¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤ÎÆâ¤Î1¸®¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥µ¥í¥ó½½»°¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¹õÅÄ¤Ï¡ÖPTA¤ß¤¿¤¤¡×¤ä¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¼ã¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¥¦¥£¥¹¥¡¼¤â¡¢°ì¸ý°û¤ó¤ÇÈý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤¿¸å¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹»ÏËö¡£
¡¡¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤ò¶¶²¼¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹õÅÄ¤âÅª¾ì¤â¥Î¥êµ¤¤Ç¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö²¿¤ò²Î¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤Î¡©²Î¤Ê¤ó¤«²Î¤ï¤Ø¤ó¤â¤ó¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¹õÅÄ¤¬Áª¶Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤¤·¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¢¤ó¤¿¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¾ð½ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤ËÅª¾ì¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Î¤¤´·¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª´°Á´¤Ê¥Õ¥ê¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹õÅÄ¤ÎÇ®¾§¤Ë½Ð±é¼Ô¤ÏÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¹õÅÄ¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¤È°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¿¿·õ¤Ë²Î¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ä¤«¤é¿¿·õ¤Ë²Î¤ï¤ó¤È¡¢ÂçÀèÇÚ¤ä¤«¤é¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤Ï10Ç¯¤ËË½ÎÏ»ö·ï¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢½êÂ°¤¹¤ë¤è¤·¤â¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡Ê¸½µÈËÜ¶½¶È¡Ë¤«¤é¶à¿µ½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤«¤é¡¢À¤´Ö¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö´À¤ò¤«¤±¡¢³Ê¹¥¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ãÎå¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡13Ç¯6·î¤«¤é¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ø¤¿¤«¤¸¤óNO¥Þ¥Í¡¼¡Ù¤Î»Ê²ñÂå¹Ô¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯7·î¤«¤é¤Ï¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò»Ä¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ø¤¿¤«¤¸¤óNO¥Þ¥Í¡¼BLACK¡Ù¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¡ÛÏÂ²Û»Ò¤òËËÄ¥¤ê¤¦¤Ã¤È¤êÉ½¾ð¤ÎÅª¾ì¹À»Ê
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¹õÅÄ¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¶¶²¼Å°¡¦Åª¾ì¹À»Ê¤È¶¦¤ËÂçºå¡¦½½»°¤ò³¹¥Ö¥é¡£¤â¤Ï¤äÂçºå¤Ë2¸®¤·¤«¤Ê¤¤¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤ÎÆâ¤Î1¸®¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥µ¥í¥ó½½»°¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¹õÅÄ¤Ï¡ÖPTA¤ß¤¿¤¤¡×¤ä¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¼ã¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¥¦¥£¥¹¥¡¼¤â¡¢°ì¸ý°û¤ó¤ÇÈý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤¿¸å¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹»ÏËö¡£
¡¡ÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¾ð½ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤ËÅª¾ì¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Î¤¤´·¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª´°Á´¤Ê¥Õ¥ê¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹õÅÄ¤ÎÇ®¾§¤Ë½Ð±é¼Ô¤ÏÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¹õÅÄ¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¤È°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¿¿·õ¤Ë²Î¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ä¤«¤é¿¿·õ¤Ë²Î¤ï¤ó¤È¡¢ÂçÀèÇÚ¤ä¤«¤é¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤Ï10Ç¯¤ËË½ÎÏ»ö·ï¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢½êÂ°¤¹¤ë¤è¤·¤â¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡Ê¸½µÈËÜ¶½¶È¡Ë¤«¤é¶à¿µ½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤«¤é¡¢À¤´Ö¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö´À¤ò¤«¤±¡¢³Ê¹¥¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ãÎå¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡13Ç¯6·î¤«¤é¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ø¤¿¤«¤¸¤óNO¥Þ¥Í¡¼¡Ù¤Î»Ê²ñÂå¹Ô¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯7·î¤«¤é¤Ï¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò»Ä¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ø¤¿¤«¤¸¤óNO¥Þ¥Í¡¼BLACK¡Ù¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£