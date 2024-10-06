10月6日、佐賀競馬場で行われた6R・カペラ賞（2歳・ダ1800m）は、川島拓騎乗の1番人気、ポリスヴィークル（牝2・佐賀・北村欣也）が快勝した。1馬身差の2着にアオイノユメ（牝2・佐賀・山田徹）、3着にルチル（牝2・佐賀・真島元徳）が入った。勝ちタイムは2:08.2（良）。

2番人気で飛田愛斗騎乗、ダイメイヒロイン（牝2・佐賀・平山宏秀）は、4着敗退。

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人気に応える

1着 ポリスヴィークル

川島拓騎手

「素直に嬉しい気持ちでいっぱいです。ゲート切って考えて、良い結果が出たので良かったです。これからも楽しみです。今日は応援ありがとうございました。もうすぐJBCも始まりますのでこれからも応援よろしくお願いします」

ポリスヴィークル 4戦3勝

（牝2・佐賀・北村欣也）

父：モーニン

母：ブリッジポート

母父：ロージズインメイ

馬主：本城

生産者：小泉学

【全着順】

1着 ポリスヴィークル

2着 アオイノユメ

3着 ルチル

4着 ダイメイヒロイン

5着 テイエムサガボーイ

6着 ダブルバースデー

7着 ウルトラピース

8着 プレミアムカインド

9着 エラブローラン

10着 メモリーメイラード

11着 シスアール