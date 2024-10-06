ゴスペラーズ、メジャーデビュー30周年を記念した全国ツアー全51公演開催決定
ゴスペラーズが、2024年12月21日に迎えるメジャーデビュー30周年を記念して、2025年4月から全国ツアー＜ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”＞を開催することを発表した。
さらに全国ツアーの前には、11月13日に記念EP『Pearl』のリリース、12月と1月にはアリーナ公演＜ゴスペラーズ 30周年記念祭＞も開催。
オフィシャルファンクラブ「GOSMANIA」では、5月までの公演のチケット先行受付を10月21日から実施。10月13日までにファンクラブに入会した方が対象となる。
＜ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30” ＞
4/6（日）千葉・市原市市民会館 大ホール
4/12（土）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール
4/13（日）山形・シェルターなんようホール（南陽市文化会館）
4/19（土）神奈川・厚木市文化会館 大ホール
4/20（日）東京・パルテノン多摩（多摩市複合文化施設）
4/26（土）和歌山県民文化会館 大ホール
4/27（日）滋賀・守山市民ホール 大ホール
4/29（火・祝）群馬・高崎芸術劇場 大劇場
5/3（土）京都・宇治市文化センター 宇治市文化会館 大ホール
5/4（日）大阪・吹田文化会館（メイシアター）大ホール
5/6（火・祝）兵庫・赤穂市文化会館 赤穂化成ハーモニーホール 大ホール
5/10（土）鳥取・米子コンベンションセンター（ビッグシップ） 多目的ホール
5/11（日）島根県芸術文化センター グラントワ
5/17（土）三重・伊賀市文化会館 さまざまホール
5/18（日）愛知・豊田市民文化会館 大ホール
5/24（土）大分・iichiko総合文化センター グランシアタ
5/25（日）宮崎・延岡総合文化センター
5/30（金）愛媛・松山市民会館 大ホール
5/31（土）高知県立県民文化ホール オレンジホール
6/7（土）ベネックス長崎ブリックホール 大ホール
6/8（日）佐賀市文化会館 大ホール
6/12（木）香川・サンポートホール高松 大ホール
6/14（土）福岡サンパレス
6/15（日）山口・三友サルビアホール（防府市公会堂）
6/21（土）静岡・アクトシティ浜松 大ホール
6/22（日）東京国際フォーラム ホールA
6/28（土）石川・本多の森 北電ホール
6/29（日）新潟・上越文化会館 大ホール
7/4（金）東京国際フォーラム ホールA
7/6（日）福島・けんしん郡山文化センター
7/12(土) 青森・弘前市民会館
7/13(日) あきた芸術劇場ミルハス
7/19(土) 福井・敦賀市民文化センター 大ホール
7/21(月・祝) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
7/26(土) 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場
7/27(日) 広島・上野学園ホール
8/2(土) グランキューブ大阪（大阪国際会議場）
8/3(日) なら100年会館 大ホール
8/10(日) トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館） 大ホール
8/11(月・祝) 宮城・仙台サンプラザホール
8/23(土) 北海道・帯広市民文化ホール 大ホール
8/24(日) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
8/30(土) 岐阜・高山市民文化会館 大ホール
8/31(日) 富山・オーバード・ホール 大ホール
9/6(土) 茨城・ひたちなか市文化会館 大ホール
9/7(日) 埼玉・狭山市市民会館 大ホール
9/13(土) 長野・レザンホール（塩尻市文化会館） 大ホール
9/15(月・祝) グランキューブ大阪（大阪国際会議場）
9/20(土) 熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）
9/23(火・祝) 鹿児島・川商ホール（鹿児島市民文化ホール)）第一ホール
9/27(土) 沖縄コンベンションセンター 劇場棟
◆チケット料金：全席指定 8,500円（税込）
・チケット一般発売日
4月公演：1月26日（日）／5月公演：2月23日（日）／6月公演：3月30日（日）
7月公演：4月27日（日）／8月公演：5月25日（日）／9月公演：6月29日（日）
EP『Pearl』
◆仕様
・初回生産限定盤（CD + Blu-ray）：3,300円（税込）/ KSCL-3550〜3551
※環境配慮型ディスクトレイを使用
・通常盤（CD）：2,200円（税込）/ KSCL-3552
◆収録曲
1. F.R.I.
（作詞・作曲：黒沢 薫、酒井雄二、北山陽一 編曲：Sam is Ohm）
2. パール
（作詩・作曲：黒沢 薫、北山陽一、安岡 優 編曲：Joshua Leung）
3. Dear my girl
（作詩：安岡 優 作曲：村上てつや、酒井雄二、妹尾 武、K-Muto 編曲：K-Muto）
4. 24/7
（作詞・作曲：村上てつや 編曲：本間将人）
5. 東京スヰート 2024
（作詞・作曲：村上てつや 編曲：笹路正徳）
◆初回生産限定盤 特典Blu-ray収録内容
オープニングライブ・原宿RUIDO「REBIRTH」シリーズ
ゴスペラーズ＜「The Gospellers Works 2」リリース記念ライブ in 原宿RUIDO＞
1. The Gospellers' Theme
2. Something in my soul
3. Promise - a cappella -
4. Sounds of Love
5. 五時までに
6. Keep It Goin' On
7. U'll Be Mine
◆予約サイト：https://kmu.lnk.to/zxwSuC
＜ゴスペラーズ 30周年記念祭＞
大阪城ホール：2025年1月13日（月・祝）
チケット一般発売：9月22日（日）10:00 〜
特設サイト：https://www.gospellers.tv/feature/30th_anniversary
関連リンク◆ゴスペラーズ オフィシャルサイト
◆ゴスペラーズ オフィシャルX
◆ゴスペラーズ オフィシャルInstagram