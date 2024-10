ゴスペラーズが、2024年12月21日に迎えるメジャーデビュー30周年を記念して、2025年4月から全国ツアー<ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”>を開催することを発表した。さらに全国ツアーの前には、11月13日に記念EP『Pearl』のリリース、12月と1月にはアリーナ公演<ゴスペラーズ 30周年記念祭>も開催。オフィシャルファンクラブ「GOSMANIA」では、5月までの公演のチケット先行受付を10月21日から実施。10月13日までにファンクラブに入会した方が対象となる。

EP『Pearl』



2024年11月13日 発売◆仕様・初回生産限定盤(CD + Blu-ray):3,300円(税込)/ KSCL-3550〜3551※環境配慮型ディスクトレイを使用・通常盤(CD):2,200円(税込)/ KSCL-3552◆収録曲1. F.R.I.(作詞・作曲:黒沢 薫、酒井雄二、北山陽一 編曲:Sam is Ohm)2. パール(作詩・作曲:黒沢 薫、北山陽一、安岡 優 編曲:Joshua Leung)3. Dear my girl(作詩:安岡 優 作曲:村上てつや、酒井雄二、妹尾 武、K-Muto 編曲:K-Muto)4. 24/7(作詞・作曲:村上てつや 編曲:本間将人)5. 東京スヰート 2024(作詞・作曲:村上てつや 編曲:笹路正徳)◆初回生産限定盤 特典Blu-ray収録内容オープニングライブ・原宿RUIDO「REBIRTH」シリーズゴスペラーズ<「The Gospellers Works 2」リリース記念ライブ in 原宿RUIDO>1. The Gospellers' Theme2. Something in my soul3. Promise - a cappella -4. Sounds of Love5. 五時までに6. Keep It Goin' On7. U'll Be Mine◆予約サイト:https://kmu.lnk.to/zxwSuC