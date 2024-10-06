2025年4/6（日）千葉・市原市市民会館 大ホール4/12（土）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール4/13（日）山形・シェルターなんようホール（南陽市文化会館）4/19（土）神奈川・厚木市文化会館 大ホール4/20（日）東京・パルテノン多摩（多摩市複合文化施設）4/26（土）和歌山県民文化会館 大ホール4/27（日）滋賀・守山市民ホール 大ホール4/29（火・祝）群馬・高崎芸術劇場 大劇場5/3（土）京都・宇治市文化センター 宇治市文化会館 大ホール5/4（日）大阪・吹田文化会館（メイシアター）大ホール5/6（火・祝）兵庫・赤穂市文化会館 赤穂化成ハーモニーホール 大ホール5/10（土）鳥取・米子コンベンションセンター（ビッグシップ） 多目的ホール5/11（日）島根県芸術文化センター グラントワ5/17（土）三重・伊賀市文化会館 さまざまホール5/18（日）愛知・豊田市民文化会館 大ホール5/24（土）大分・iichiko総合文化センター グランシアタ5/25（日）宮崎・延岡総合文化センター5/30（金）愛媛・松山市民会館 大ホール5/31（土）高知県立県民文化ホール オレンジホール6/7（土）ベネックス長崎ブリックホール 大ホール6/8（日）佐賀市文化会館 大ホール6/12（木）香川・サンポートホール高松 大ホール6/14（土）福岡サンパレス6/15（日）山口・三友サルビアホール（防府市公会堂）6/21（土）静岡・アクトシティ浜松 大ホール6/22（日）東京国際フォーラム ホールA6/28（土）石川・本多の森 北電ホール6/29（日）新潟・上越文化会館 大ホール7/4（金）東京国際フォーラム ホールA7/6（日）福島・けんしん郡山文化センター7/12(土) 青森・弘前市民会館7/13(日) あきた芸術劇場ミルハス7/19(土) 福井・敦賀市民文化センター 大ホール7/21(月・祝) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール7/26(土) 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場7/27(日) 広島・上野学園ホール8/2(土) グランキューブ大阪（大阪国際会議場）8/3(日) なら100年会館 大ホール8/10(日) トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館） 大ホール8/11(月・祝) 宮城・仙台サンプラザホール8/23(土) 北海道・帯広市民文化ホール 大ホール8/24(日) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru8/30(土) 岐阜・高山市民文化会館 大ホール8/31(日) 富山・オーバード・ホール 大ホール9/6(土) 茨城・ひたちなか市文化会館 大ホール9/7(日) 埼玉・狭山市市民会館 大ホール9/13(土) 長野・レザンホール（塩尻市文化会館） 大ホール9/15(月・祝) グランキューブ大阪（大阪国際会議場）9/20(土) 熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）9/23(火・祝) 鹿児島・川商ホール（鹿児島市民文化ホール)）第一ホール9/27(土) 沖縄コンベンションセンター 劇場棟◆チケット料金：全席指定 8,500円（税込）・チケット一般発売日4月公演：1月26日（日）／5月公演：2月23日（日）／6月公演：3月30日（日）7月公演：4月27日（日）／8月公演：5月25日（日）／9月公演：6月29日（日）

EP『Pearl』



2024年11月13日 発売◆仕様・初回生産限定盤（CD + Blu-ray）：3,300円（税込）/ KSCL-3550〜3551※環境配慮型ディスクトレイを使用・通常盤（CD）：2,200円（税込）/ KSCL-3552◆収録曲1. F.R.I.（作詞・作曲：黒沢 薫、酒井雄二、北山陽一 編曲：Sam is Ohm）2. パール（作詩・作曲：黒沢 薫、北山陽一、安岡 優 編曲：Joshua Leung）3. Dear my girl（作詩：安岡 優 作曲：村上てつや、酒井雄二、妹尾 武、K-Muto 編曲：K-Muto）4. 24/7（作詞・作曲：村上てつや 編曲：本間将人）5. 東京スヰート 2024（作詞・作曲：村上てつや 編曲：笹路正徳）◆初回生産限定盤 特典Blu-ray収録内容オープニングライブ・原宿RUIDO「REBIRTH」シリーズゴスペラーズ＜「The Gospellers Works 2」リリース記念ライブ in 原宿RUIDO＞1. The Gospellers' Theme2. Something in my soul3. Promise - a cappella -4. Sounds of Love5. 五時までに6. Keep It Goin' On7. U'll Be Mine◆予約サイト：https://kmu.lnk.to/zxwSuC