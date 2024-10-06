¤¤ゔ¤É¤Ã¤È¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ã¤ÉÅß¡ä³«ºÅ·èÄê¡£¤¢¤²¤¤¤ó¡¢Sou¡¢µÌÍ¥¤ÈÅìÌ¾ºå¤ò½ä¤ë
12·îËö¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¤ÉÅß¡ä¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¤É¤Õ¤æ¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ã¤¤ゔ¤É¤Ã¤È¤Î²ÆµÙ¤ß¡ä¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤¢¤²¤¤¤ó¡¿¤¤ゔ¤É¤Ã¤È¡¿Sou¡¿µÌÍ¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£Á°²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤¤ゔ¤É¤Ã¤È¤¬³Æ¸ø±é¤Ë¥²¥¹¥È1ÁÈ¤ò¾·¤¯·Á¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ´¸ø±é¤Ë4ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï³¨»Õ¤Î¤Ï¤¿¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡ã¤ÉÅß¡ä
2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ)Zepp Namba
2024Ç¯12·î27Æü(¶â)Ì¾¸Å²°DIAMOND HALL
2025Ç¯1·î4Æü(ÅÚ)KT Zepp Yokohama
¡Ú»þ´Ö¡Û
¡OPEN13:00 / START14:00
¢OPEN17:00 / START18:00
¡Ú¶â³Û¡Û
Âçºå¡õ²£ÉÍ¡§1FÁ´¼«Í³(À°ÍýÈÖ¹æ½ç)6,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¿2F»ØÄêÀÊ6,000±ß(ÀÇ¹þ)
Ì¾¸Å²°¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(À°ÍýÈÖ¹æ½ç)6,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨1DÊÌÅÓ¡¡¢¨ÅöÆü·ô500±ßÁý¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¿½¹þËç¿ôÀ©¸Â¡§³Æ¸ø±é4Ëç¤Þ¤Ç
¡Ú½Ð±é(50²»½ç)¡Û
¤¢¤²¤¤¤ó¡¿¤¤ゔ¤É¤Ã¤È¡¿Sou¡¿µÌÍ¥
¡Ú¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡Û
¥¤¡¼¥×¥é¥¹ https://eplus.jp/
¡Ú¼õÉÕ¥ê¥ó¥¯¡Û
https://eplus.jp/dofuyu/
¡ÚºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§10/6(Æü)20:00¡Á10/27(Æü)23:59
·ë²Ì³ÎÇ§¡õÆþ¶â´ü´Ö¡§10/30(¿å)13:00¡Á11/1(¶â)21:00
¡ÚÃêÁªÀè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§11/2(ÅÚ)20:00¡Á11/17(Æü)21:00
·ë²Ì³ÎÇ§¡õÆþ¶â´ü´Ö¡§11/20(¿å)13:00¡Á11/21(ÌÚ)21:00
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û
11/23(ÅÚ)12:00
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Zen-A(¥¼¥ó¥¨¥¤)TEL¡§03-3538-2300