Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¡ÂÎ·Á¤á¤°¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÊóÆ»¤Ë¶ì¸À¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹Ã¯¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÃøÌ¾¿Í¤ÎÂÎ·Á¤ò¤á¤°¤ë°ìÉôÊóÆ»¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹Ã¯¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÎËÜÅö¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö³ÑÅÙ¤È¤«Éþ¤È¤«¿§¡¹¥Ð¥é¥ó¥¹¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È°õ¾Ý¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ·Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊóÆ»¤ËÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤ÏÆÃÄê¤Îµ»ö¤ò»ØÅ¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¤ÎÂÎ·Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬»¶¸«¡£¤³¤ì¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼«¿È¤ÎÂÎ·Á¤ò¤á¤°¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÍÎÉþÃå¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Þ¤¿¸À¤ï¤ì¤ë¡Ä¡£Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ù°´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡×¡Ö¤ªÅÜ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Õ¤Ê²¼Ãå»Ñ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿£´Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤Ç°¦¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âº£¤¬¥Ù¥¹¥È¡ª¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£