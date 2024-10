シンガー・ソングライター長渕剛(68)が6日までにインスタグラムを更新。ユーチューブのチャンネル登録者数が10万人を突破したことを報告、感謝をつづった。

長渕は「長渕剛 youtube now now now 10万人突破」と、自身のユーチューブ「長渕剛のyoutube now now now!」のチャンネル登録者数が10万人を突破したことを報告、笑顔でVサインをするシングルショットを披露した。

そして「みんな見てくれてありがとう!もっともっとおもしろいもの発信していくよ!! みんなからのコメントも心あたたまるものばかり。いつもいつもありがとう」と感謝をつづった。

この投稿に「おめでとうございます 100万人目指して盛り上げていきましょう!!!!」「兄貴、青空に映えます」「おめでとうございます!! 剛さんの努力のたまものの10万人です!!」などのコメントが寄せられている。