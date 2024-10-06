JRÅìÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¤Ë²ÙÊªÀìÍÑ¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¤«¡¡ÊªÎ®¤Î¾ÍèÁü¤ò¹Í¤¨¤ë
±Ä¶ÈÍÑ¤Î¿·´´Àþ¤Ç±èÀþ¤Î¿©ºà¤ä¤ß¤ä¤²ÉÊ¤ò±¿¤Ö¡Ö¡Ê¿·´´Àþ¡Ë²ßµÒº®ºÜ¡×¡Ä¡Ä¡£Å´Æ»¤Î¿·¤·¤¤ÍøÍÑÊýË¡¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬²ÙÊªÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤Î³«È¯¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬2024Ç¯10·î£²Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤«¤é¤ÎÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ç¤Ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¡£
½¾Íè¤Î¿·´´ÀþÊªÎ®¤Ï°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤Î°ìÉô¤ä¶õÀÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢²ÙÊªÀìÍÑ¼Ö¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð¿·´´Àþ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
ÊóÆ»¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢²ÙÊªÀìÍÑ¼Ö¤Ï´ûÂ¸¤Î¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤ò²þÂ¤¡£Âç·¿¤ÎÈâ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢²ÙÊª¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¼ÖÆâ¤ÏºÂÀÊ¤òÅ±µî¡£ÊÔÀ®¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Þ¤¿¤ÏºÇ¸åÉô¤ËÏ¢·ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
JRÅìÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ²ßµÒÍ¢Á÷¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸º¾¯¤·¤¿Í¢Á÷ÎÌ¤Î¤Ð¤ó²óºö¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤âÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2021Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¼ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìÆüËÜÊªÎ®¤È¤Î¶¨¶È¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î·Á¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³¡£2021Ç¯½©¤Ë¤Ï¡¢²ÙÊªÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¿»Æ©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·´´Àþ¡Ê°ìÉôºßÍèÀþÆÃµÞ¤â¡Ë¤Ç±¿¤ó¤À²ÙÊª¤Ï¡¢¼ç¤Ë±Ø¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Î±Ø¥Ó¥ë¤ÇÈÎÇä¡£¥°¥ë¡¼¥×¼ý±×¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¡¢±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÅ´Æ»¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯£¸·î¤Ë¼ÖÎ¾´ðÃÏ´Ö¤Î¹âÂ®¡¦ÂçÎÌÍ¢Á÷¤ËÄ©Àï¡£²ÙÊªÈÂ½ÐÆþ¤äÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¡¢²Ù¤µ¤Ð¤¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ûÂ¸¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï°ìÄê¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Åìµþ±Ø¤Ç¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤ÎÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¤Ë¤ÏÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤¬Í¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
JRÅìÆüËÜ¤ÏÀìÍÑ¼ÖÎ¾ºÎÍÑ¤òµ¡¤Ë¡¢Î¹µÒ¤È²ÙÊª¤Î¼ûÍ×³ä¹ç¤Ê¤É¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤éËÜ³ÊÆ³Æþ¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëàÊªÎ®2024Ç¯ÌäÂêá¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬É½ÌÌ²½¡£¿·´´ÀþÊªÎ®¤¬Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸