総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（8月・マッキー牧元）

グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開!

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

美食を求め全国を巡るマッキーさんの8月の「食スケジュール」を大公開!

8/1 昼「香港焼味酒家 赤坂璃宮」(東京・虎ノ門ヒルズ)

「広東焼味」(肉のロースト)がうまい。

香港焼味酒家 赤坂璃宮 出典:KI チャンネルさん

8/1 昼「長崎ちゃんぽん・皿うどん 球磨」(東京・新中野)

<店舗情報>◆香港焼味酒家 赤坂璃宮住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3F 虎ノ門横丁TEL : 03-6812-7154

人気の長崎ちゃんぽんの店。

長崎ちゃんぽん・皿うどん 球磨

8/2 夜「ふじさわ」(愛知)

<店舗情報>◆長崎ちゃんぽん・皿うどん 球磨住所 : 東京都中野区本町6-14-11TEL : 03-3384-3663

名古屋市郊外にある高級寿司店。

ふじさわ

8/5 夜「天ぷら あらたみかわ」(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆ふじさわ住所 : 愛知県名古屋市天白区植田山1-111-1TEL : 052-782-1048

「みかわ 是山居」で修業し「てんぷら みかわ 六本木ヒルズ店」の店長を務めた店主が7月末に出された天ぷら店。

天ぷら あらたみかわ

8/6 昼「SPICE LAB TOKYO」(東京・銀座)

<店舗情報>◆天ぷら あらたみかわ住所 : 東京都港区西新橋2-15-6 2FTEL : 03-6910-2023

日本の食材を駆使したモダンインディアンキュイジーヌ。さらに良くなっている。

SPICE LAB TOKYO

8/6 夜「シンスケ」(東京・湯島)

<店舗情報>◆SPICE LAB TOKYO住所 : 東京都中央区銀座6-4-3 GICROS GINZA GEMS 10FTEL : 050-5456-3629

老舗の居酒屋。東京に住んでいるなら一度は行ってみてほしい店。

シンスケ

8/7 夜「鮨 ゆうき」(東京・広尾)

<店舗情報>◆シンスケ住所 : 東京都文京区湯島3-31-5 YUSHIMA3315ビル 1F・2FTEL : 03-3832-0469

横浜から移転してきた寿司店。つまみ、握りともに素晴らしい。

鮨 ゆうき

8/8 夜「炭火焼肉ホルモンさわいし」(神奈川)

<店舗情報>◆鮨 ゆうき住所 : 東京都渋谷区広尾5-17-4 1FTEL : 03-6277-0468

超人気の焼肉店。肉の吟味とカットが見事。

炭火焼肉ホルモンさわいし

8/9 夜「四川料理 巴蜀」(東京・浅草)

<店舗情報>◆炭火焼肉ホルモンさわいし住所 : 神奈川県川崎市中原区新城1-10-14TEL : 050-5600-8496

福岡・博多で名を馳せた四川料理店。発酵を中心とした料理を出す。

四川料理 巴蜀

8/10 昼「四川・東家」(東京・新井薬師前)

<店舗情報>◆四川料理 巴蜀住所 : 東京都台東区浅草6-5-3 テラ21ビルディング 1FTEL : 050-5593-4820

「担々麺」がいい。

四川・東家 出典:kumi556さん

8/15 昼「Yama」(東京・白金台)

<店舗情報>◆四川・東家住所 : 東京都中野区新井1-21-6TEL : 03-3386-6062

デザートのコース料理店。当日は桃のデザートコース。めくるめく独自の世界に圧倒される。

Yama

8/15 夜「あんかけやきそば 南国酒家」(東京・丸の内)

<店舗情報>◆Yama住所 : 東京都港区白金6-16-41 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

「南国酒家」のあんかけ焼きそば専門店。

あんかけやきそば 南国酒家

月後半も食巡りが止まらない!

8/20 昼「手打蕎麦 里り」(東京・西太子堂)

<店舗情報>◆あんかけやきそば 南国酒家住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅グランスタ 八重洲北エリア グランスタ八重北食堂TEL : 03-5224-5560

老舗そば店「神田まつや」で修業した店主の店。

手打蕎麦 里り

8/20 夜「焼き鳥 幸羽」(静岡)

<店舗情報>◆手打蕎麦 里り住所 : 東京都世田谷区若林1-1-2 藤和シティコープ若林 1FTEL : 03-6805-3669

やわらかい味わいの天城軍鶏を熟成させて使う独自の焼鳥店。地元野菜にも驚かされる。

焼き鳥 幸羽

8/21 朝「峠の釜めし おぎのや 軽井沢駅売店 しなのそば売店」(長野)

<店舗情報>◆焼き鳥 幸羽住所 : 静岡県浜松市中央区千歳町6 コートクビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

荻野屋が経営する立ちそば店。

峠の釜めし おぎのや 軽井沢駅売店 しなのそば売店

8/21 昼「すきやばし 次郎」(東京・銀座)

<店舗情報>◆峠の釜めし おぎのや 軽井沢駅売店 しなのそば売店住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1178 長野新幹線 JR軽井沢駅TEL : 0267-42-8048

言わずと知れた名店。

すきやばし 次郎 出典:kevin740329さん

8/21 夜「イル・ジョット」(東京・駒沢)

<店舗情報>◆すきやばし 次郎住所 : 東京都中央区銀座4-2-15 塚本ビル B1FTEL : 03-3535-3600

炭火焼肉の天才。高橋シェフのイタリアン。

イル・ジョット

8/22 昼「DepTH brianza」(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆イル・ジョット住所 : 東京都世田谷区駒沢5-21-9TEL : 03-6805-9229

定例会。奥野シェフのアイディア力、引き出しの深さに驚かされる。

DepTH brianza

8/22 夜「falò+」(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆DepTH brianza住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2FTEL : 050-5590-9819

「falò」の支店。発酵とパスタをテーマにした料理が楽しめる。

falò+

8/23 昼「食堂新」(東京・神保町)

<店舗情報>◆falò+住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズステーションタワー 4FTEL : 03-6268-8300

鯖の醤油煮を売りにする定食屋。

食堂新

8/23 夜「タイ食堂 ザ スパイシーカフェ」(東京・中野)

<店舗情報>◆食堂新住所 : 東京都千代田区神田猿楽町1-2-4 冨田屋ビル 1FTEL : 未開通

タイ料理店。

タイ食堂 ザ スパイシーカフェ

8/24 昼「きこり」(長野)

<店舗情報>◆タイ食堂 ザ スパイシーカフェ住所 : 東京都中野区新井2-7-12TEL : 03-6320-9430

石臼びきそばの店。

きこり

8/24 昼「まめ」(長野)

<店舗情報>◆きこり住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分119-7TEL : 0267-45-1330

東京・外苑前にあった甘味処の名店が軽井沢に移転。

まめ

8/24 夜「榮林 軽井沢店」(長野)

<店舗情報>◆まめ住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉822-23TEL : 不明の為情報お待ちしております

古くから軽井沢にある老舗中華料理店。

榮林 軽井沢店

8/25 夜「キッツビュール」(長野)

<店舗情報>◆榮林 軽井沢店住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1151-3TEL : 0267-42-0196

ドイツソーセージの店。

キッツビュール 出典:Mark and Placeさん

8/26 昼「イロドリ」(長野)

<店舗情報>◆キッツビュール住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢6-1TEL : 0267-42-1288

元「星のや軽井沢」のパティシエが営むケーキ店。

イロドリ

8/26 夜「ふくや」(長野)

<店舗情報>◆イロドリ住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢6-6TEL : 0267-31-0265

軽井沢で長く営業している居酒屋。

ふくや

8/27 朝「離山房」(長野)

<店舗情報>◆ふくや住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東23-7TEL : 0267-42-6447

ジョン・レノンも通ったという喫茶店。

離山房 出典:ダイフクンさん

8/27 昼「盛盛亭」(長野)

<店舗情報>◆離山房住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉塩沢820-96TEL : 0267-46-0184

信州牛を売りにするステーキ店。ハンバーグがいい。

盛盛亭

8/27 夜「天布良 万喜」(長野)

<店舗情報>◆盛盛亭住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町追分115TEL : 0267-46-4556

古くから軽井沢で営む天ぷら店。

天布良 万喜

8/27 夜「bank.」(長野)

<店舗情報>◆天布良 万喜住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢586-1TEL : 050-5597-2013

2023年7月にできた小さなイタリアン。

bank.

8/28 昼「食事と喫茶 ひといき」(長野)

<店舗情報>◆bank.住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢581-2TEL : 0267-46-9297

元「菊水」出身。古き良き時代の洋食がいただける。

食事と喫茶 ひといき

8/28 昼「ラウンド アバウト カフェ」(長野)

<店舗情報>◆食事と喫茶 ひといき住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2475-3TEL : 0267-46-8863

ワーケーション施設併設のカフェ。

ラウンド アバウト カフェ 出典:pamortizさん

8/29 夜「現代茶寮 銀座風月堂」(東京・銀座)

<店舗情報>◆ラウンド アバウト カフェ住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字野沢原1323-1387TEL : 不明の為情報お待ちしております

若きシェフがフランス料理の古典にのぞむ。

現代茶寮 銀座風月堂

8/30 昼「コート ドール」(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆現代茶寮 銀座風月堂住所 : 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル 2FTEL : 050-5600-9313

日本を代表するフランス料理店。

コート ドール

8/30 昼「ドロゲリア サンクリッカ」(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆コート ドール住所 : 東京都港区三田5-2-18 三田ハウス 1FTEL : 03-3455-5145

イタリアンバール。

ドロゲリア サンクリッカ 出典:yamay630さん

8/30 夜「白金 芯」(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆ドロゲリア サンクリッカ住所 : 東京都港区白金1-5-7 小宮山 1FTEL : 03-3444-0516

割烹の小コースとアラカルトを用意した新店。

白金 芯

8/31 夜「apothéose」(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆白金 芯住所 : 東京都港区白金3-2-3 白金金春ビル 1FTEL : 070-9013-3094

虎ノ門ヒルズ ステーションタワーの最上階にある、香りを重視したフランス料理店。

apothéose

マッキー牧元さんの2024年8月の食費の合計は……?

<店舗情報>◆apothéose住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 49FTEL : 050-5590-9865

食費はなんと「596,283円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真:マッキー牧元

