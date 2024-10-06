¥µ¥ó¥Á¥ç¤Ï¤Ê¤¼¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡¸µ¥³¡¼¥Á¡Ö²æ¡¹¤ÏÈà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´¤¯²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
2021Ç¯7·î¤Ë¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¤¬¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»þ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Èà¤Î³èÌö¤ò¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï83»î¹ç½Ð¾ì12¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢»Ø´ø´±¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°´ÆÆÄ¤È¤ÎÂÐÎ©¤â¤¢¤Ã¤Æº£Ç¯8·î¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤ÏÈó¾ï¤ËÀÅ¤«¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ËÜÅö¤ËÃ¯¤â¥¸¥§¥¤¥É¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¼«¤é¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¡×¡Ê¥É¥¤¥Ä»æ¡ØSport Bild¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼»á¤Ï¥µ¥ó¥Á¥ç¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢¸Î¶¿¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤è¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¤è¤¯ÃÏ¸µ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶²¤é¤¯Èà¤Ï²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¼«Ê¬¤Î°é¤Ã¤¿Ê¸²½¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÊ¸²½¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£º£¤ÎÈà¤Ï¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È»þÂå¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°´ÆÆÄ¤È¤ÎÂÐÎ©¤ä¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È»þÂå¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¬Î§¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ë¡¼¥º¤Ê°ìÌÌ¤«¤éÌäÂê»ù¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¥µ¥ó¥Á¥ç¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁ¡ºÙ¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£