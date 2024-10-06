6日、盛岡競馬場で行われた第2回ネクストスター盛岡(2歳・重賞・ダ1400m・1着賞金1000万円)は、2番手追走から先頭に立って押し切った高松亮騎手騎乗の3番人気ポマイカイ(牡2、岩手・菅原勲厩舎)が、1番人気サウザンドマイル(牡2、岩手・斎藤雄一厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分27秒4(良)。

さらに3/4馬身差の3着に10番人気ユウユウコラソン(牡2、岩手・佐藤祐司厩舎)が入った。なお、2番人気ラポジート(牝2、岩手・三野宮通厩舎)は6着に終わった。

勝ったポマイカイは、父ベストウォーリア、母キタサンロングラン、その父アドマイヤムーンという血統。重賞初制覇を果たした。

【勝ち馬プロフィール】

◆ポマイカイ(牡2)

騎手:高松亮

厩舎:岩手・菅原勲

父:ベストウォーリア

母:キタサンロングラン

母の父:アドマイヤムーン

馬主:高橋 文枝

生産者:カタオカステーブル

【全着順】

1着 ポマイカイ 3人気

2着 サウザンドマイル 1人気

3着 ユウユウコラソン 10人気

4着 マツリダマスラオ 8人気

5着 タカマキフォー 11人気

6着 ラポジート 2人気

7着 ピカンチフラワー 6人気

8着 コニパ 7人気

9着 サンカリプソ 5人気

10着 ラヴェイ 4人気

11着 ステイクラッシー 9人気

12着 ウロンブランカ 12人気