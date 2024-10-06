ネクストスター盛岡を制したポマイカイ(提供：岩手県競馬組合)

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　6日、盛岡競馬場で行われた第2回ネクストスター盛岡(2歳・重賞・ダ1400m・1着賞金1000万円)は、2番手追走から先頭に立って押し切った高松亮騎手騎乗の3番人気ポマイカイ(牡2、岩手・菅原勲厩舎)が、1番人気サウザンドマイル(牡2、岩手・斎藤雄一厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分27秒4(良)。

　さらに3/4馬身差の3着に10番人気ユウユウコラソン(牡2、岩手・佐藤祐司厩舎)が入った。なお、2番人気ラポジート(牝2、岩手・三野宮通厩舎)は6着に終わった。

　勝ったポマイカイは、父ベストウォーリア、母キタサンロングラン、その父アドマイヤムーンという血統。重賞初制覇を果たした。

【勝ち馬プロフィール】
◆ポマイカイ(牡2)
騎手:高松亮
厩舎:岩手・菅原勲
父:ベストウォーリア
母:キタサンロングラン
母の父:アドマイヤムーン
馬主:高橋 文枝
生産者:カタオカステーブル

【全着順】
1着　ポマイカイ　3人気
2着　サウザンドマイル　1人気
3着　ユウユウコラソン　10人気
4着　マツリダマスラオ　8人気
5着　タカマキフォー　11人気
6着　ラポジート　2人気
7着　ピカンチフラワー　6人気
8着　コニパ　7人気
9着　サンカリプソ　5人気
10着　ラヴェイ　4人気
11着　ステイクラッシー　9人気
12着　ウロンブランカ　12人気