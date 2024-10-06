西条中、広島翔洋高などが全国大会へ マーチングコンテスト中国大会
第37回全日本マーチングコンテスト中国大会（中国吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が6日、広島市西区の広島サンプラザで開かれた。
計23団体が参加し、審査の結果、中学生の部では東広島市立西条（広島）、広島市立安佐、広島市立翠町の3校、高校以上の部では広島翔洋、出雲商（島根）、出雲北陵（島根）、松江商の4校が中国代表に選ばれた。
出雲商高=2024年10月6日午後3時56分、広島市西区、森本宏二撮影
この日は第43回全日本小学生バンドフェスティバル中国大会（同主催）の2部門もあり、計7団体が出演。マーチング部門では東広島市立寺西（広島）が中国代表となった。代表校は11月16日、17日に大阪城ホール（大阪市）で開かれる全国大会に出場する。
結果は次の通り。（演奏順、◎が全国大会の中国代表）
中学生の部【金賞】山口市立小郡、◎東広島市立西条（広島）、◎広島市立安佐、◎広島市立翠町【銀賞】広島市立高取北、広島市立矢野、米子市立東山（鳥取）、米子市立福米（鳥取）【銅賞】米子市立加茂（鳥取）、倉敷市立玉島北（岡山）、米子市立尚徳（鳥取）
高校以上の部【金賞】◎広島翔洋、◎出雲商（島根）、◎出雲北陵（島根）、◎松江商【銀賞】広島国際学院、安古市（広島）、出雲（島根）、岡山東商、おかやま山陽（岡山）【銅賞】大社（島根）、長府（山口）、岩国商（山口）
小学生・マーチング部門【金賞】山口市立上郷、◎東広島市立寺西（広島）【銀賞】南部町立西伯（鳥取）
小学生・フリー部門【金賞】岡山市立桃丘、広島市立南観音、岡山市立高島【銀賞】日吉津村立日吉津（鳥取）