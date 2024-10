Billlie、5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」オフィシャルフォト第2・3弾を公開

Billlieが、オフィシャルフォトを追加公開した。昨日(5日)から本日(6日)にかけて、Billlieは公式SNSを通じて5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」のオフィシャルフォトを順に公開した。最初のオフィシャルフォトではブラックトーンのシックなスタイリングで果敢な変身を見せたBilllie。今回のオフィシャルフォトでは、一本の映画のような雰囲気を漂わせ、目を引いた。

公開されたオフィシャルフォトでメンバーは、チェックのシャツなどカジュアルでレトロなムードのボヘミアンルックを着こなしている。公開された写真を見たファンは「写真を見ただけなのに映画を一本観たような気分だ」「これまで本当に様々なコンセプトをこなしてきたが、Billlieはやはりまた新しい姿を見せてくれる」「タイトル曲がどんなジャンルなのかすごく気になる」「カムバックを待っている」など、熱い反応を寄せている。5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」には「記憶」が重要な媒介として登場する中で、タイトル曲名も「記憶飴(prod. ?)」と予告されている。ベールに包まれたプロデューサーをはじめ、Billlieが今回のアルバムを通じて披露するストーリーに注目が集まっている。Billlieは11日午後1時に先行シングル「trampoline」を公開。5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」は16日午後6時、各音楽配信サイトを通じてリリースされる。