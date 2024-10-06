巨人、4年ぶりリーグVに貢献した菅野、丸、戸郷などがフェニックス・リーグに参加
巨人は6日、みやざきフェニックス・リーグに参加する選手を発表した。
投手陣では4年ぶりのリーグ優勝に貢献した菅野智之、戸郷翔征、山粼伊織、井上温大、グリフィンといった先発ローテーションで投げる投手が、CSファイナルステージを前にフェニックス・リーグに参加する。
野手陣も主力の丸佳浩、大城卓三、門脇誠、シーズン終盤に存在感を示した浅野翔吾といった選手たちもみやざきの地で汗を流すことになる。
【投手】（20名）
西舘勇陽
菅野智之
山粼伊織
戸郷翔征
今村信貴
高橋 礼
グリフィン
赤星優志
中川皓太
畠 世周
又木鉄平
田中千晴
伊藤優輔
横川 凱
泉 圭輔
大江竜聖
堀田賢慎
松井 颯
井上温大
京本 眞
【野手】（21名）
湯浅 大
増田大輝
門脇 誠
長野久義
丸 佳浩
小林誠司
大城卓三
岸田行倫
泉口友汰
郡 拓也
モンテス
中山礼都
佐々木俊輔
オコエ瑠偉
浅野翔吾
秋広優人
増田陸
喜多隆介
中田歩夢
大津綾也
フルプ
※参加選手は急遽変更になる可能性あり
※選手によって参加日程が異なる場合あり
投手陣では4年ぶりのリーグ優勝に貢献した菅野智之、戸郷翔征、山粼伊織、井上温大、グリフィンといった先発ローテーションで投げる投手が、CSファイナルステージを前にフェニックス・リーグに参加する。
野手陣も主力の丸佳浩、大城卓三、門脇誠、シーズン終盤に存在感を示した浅野翔吾といった選手たちもみやざきの地で汗を流すことになる。
西舘勇陽
菅野智之
山粼伊織
戸郷翔征
今村信貴
高橋 礼
グリフィン
赤星優志
中川皓太
畠 世周
又木鉄平
田中千晴
伊藤優輔
横川 凱
泉 圭輔
大江竜聖
堀田賢慎
松井 颯
井上温大
京本 眞
【野手】（21名）
湯浅 大
増田大輝
門脇 誠
長野久義
丸 佳浩
小林誠司
大城卓三
岸田行倫
泉口友汰
郡 拓也
モンテス
中山礼都
佐々木俊輔
オコエ瑠偉
浅野翔吾
秋広優人
増田陸
喜多隆介
中田歩夢
大津綾也
フルプ
※参加選手は急遽変更になる可能性あり
※選手によって参加日程が異なる場合あり