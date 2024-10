首位独走の大宮、今節でのJ2昇格ならず…3位富山対2位今治の上位直接対決は互いに譲らずスコアレス／J3第31節

2024明治安田J3リーグ第31節が、4日から6日にかけて各地で開催された。首位を独走する大宮アルディージャは、敵地で奈良クラブとスコアレスドローに終わった。今節は大宮が勝利して3位カターレ富山が敗れた場合、大宮の2位以内が確定したが、J2昇格は次節以降にお預けとなった。富山はホームで2位FC今治との上位直接対決に臨み、こちらもスコアレスドロー。上位3クラブはそれぞれ勝ち点1を積み上げている。

■第31節

■順位表

■第32節の対戦カード

福島ユナイテッドFCはFC岐阜との壮絶な乱打戦を制し、プレーオフ圏内の6位を死守。ギラヴァンツ北九州は3得点でSC相模原を下し、アスルクラロ沼津を抜いて4位に浮上している。今節の試合結果、今節終了時点での順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼10月4日(金)FC大阪 1−0 いわてグルージャ盛岡▼10月5日(土)Y.S.C.C.横浜 2−0 FC琉球奈良クラブ 0−0 大宮アルディージャAC長野パルセイロ 1−1 松本山雅FC▼10月6日(日)カターレ富山 0−0 FC今治ヴァンラーレ八戸 1−0 アスルクラロ沼津福島ユナイテッドFC 4−3 FC岐阜SC相模原 0−3 ギラヴァンツ北九州ツエーゲン金沢 1−1 テゲバジャーロ宮崎カマタマーレ讃岐 0−1 ガイナーレ鳥取※()内は勝ち点/得失点差1位 大宮(73/+38)2位 今治(57/+17)3位 富山(54/+18)4位 北九州(48/+5)5位 沼津(47/+10)6位 福島(46/+9)7位 FC大阪(45/+7)8位 松本(44/+7)9位 相模原(43/0)10位 八戸(42/0)11位 金沢(42/-1)12位 琉球(41/-6)13位 鳥取(40/-12)14位 岐阜(36/-6)15位 讃岐(35/-1)16位 長野(33/-9)17位 宮崎(33/-9)18位 YS横浜(31/-18)19位 奈良(30/-13)20位 岩手(21/-36)▼10月11日(金)19:00 岐阜 vs 長野▼10月12日(土)12:55 今治 vs YS横浜13:00 北九州 vs 八戸16:00 宮崎 vs 富山17:00 琉球 vs 相模原▼10月13日(日)13:00 松本 vs 金沢13:00 鳥取 vs 岩手14:00 大宮 vs 福島14:00 沼津 vs 讃岐14:00 奈良 vs FC大阪