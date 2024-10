プレミアリーグ第7節のアーセナル戦はサウサンプトンGKアーロン・ラムズデール(26)にとって特別な試合となっただろう。



今夏に2021年から所属していたアーセナルを退団しサウサンプトンへの移籍を決断したラムズデール。移籍後、初めて敵としてアーセナルのホームスタジアムであるエミレーツ・スタジアムに帰ってきた。そんなラムズデールをアーセナルのファンは暖かく迎えた。





It's all love for Aaron Ramsdale on his return to the Emirates pic.twitter.com/y0mxtKHFY7