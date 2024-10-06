ÀïØË¤«¤Ê¤Î¡¢Âà±¡¤òÊó¹ð¡Öº£¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¿ÍÀ¸½é¤Î»Å»ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¡Ö²ù¤·¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖZOC¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀïØË¤«¤Ê¤Î¡Ê26¡Ë¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âà±¡¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀïØË¤ÈÆÜÃÎµ¤¤µ¤¤Ê¤Î¼Â»ÐËå¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öfemme¡¡fatale¡×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬5Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÀïØË¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê7¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ6Æü¡¢ÀïØË¤Ï¡ÖÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÉÂ±¡¤Ç¤·¤¿¡£·ÈÂÓ¤âÁ´¤¯¤¤¤¸¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂô»³¤ÎÏ¢ÍíÊÖ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ»Å»ö¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀïØË¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖRepezen¡¡Foxx¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦DJ¤Þ¤ë¤¬¡¢9·î28Æü¤ËÃÎ¿Í½÷À¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢30Æü¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£ÀïØË¤Ø¤ÎË½¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ï¡Ö¼«¤é¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Èï³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªÁê¼ê¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£