¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÍúÀµ¼Ò¡¢ÀÜÀïÀ©¤·£´Ç¯Ï¢Â³¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì·èÄê¡ª¡¡¡È½ÉÅ¨¡É¤È¤Î£³Ç¯Ï¢Â³¤Î½©µ¨ÉÜÂç²ñ·è¾¡¤Ø
¢¡½©µ¨ÂçºåÉÜÂç²ñ¡¡¢¦½à·è¾¡¡¡ÍúÀµ¼Ò£¸¡½£¶¶áÂçÉÕ¡¡¡á±äÄ¹£±£°²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡á¡Ê£¶Æü¡¦Âçºå¥·¥Æ¥£¿®ÍÑ¶â¸Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÍúÀµ¼Ò¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö£¶ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¶â¸÷¾Í¸¼¡Ê£±Ç¯¡Ë¤Ï·è¾¡ÂÇ´Þ¤à£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡£¶¡½£¶¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹£±£°²ó£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£µÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¶â¸÷¤Ïº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£²÷²»¤ò»Ä¤·¡¢±¦·ý¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é°ìÎÝ¤Ø¶î¤±½Ð¤¹¤ÈÎÝ¾å¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤ÏÂ³¤¯ÅÄÃæ¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç£²ÅÀ¤ÎÄÉ²Ã¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï£¶²óÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÌðÌî¤¬£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÄù¤á¤Æ¾¡Íø¡£Â¿ÅÄ¹¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð£²ÅÀÌÜ¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÏÂçºå¶Í°þ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£½©µ¨ÉÜÂç²ñ·è¾¡¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¡¢ÍúÀµ¼Ò¤Ï²áµî£²Ç¯¤ÇÇÔËÌ¡£º£²Æ½à·è¾¡¤Ç¤â£²¡½£±£²¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¶¯¤¤¤ÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ø¶Í°þ¤µ¤ó¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢ÅÝ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¶áµ¦Âç²ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È²Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÈ¿¾Ê¡¢ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£