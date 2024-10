東方神起が来年4月27日に日本デビュー20周年を迎える。彼らが昨年迎えた韓国デビュー20周年、そして日本でのデビュー20周年を記念してアルバムリリースやコンサートなどを行い、活動を活発化させているのは多くのファンの知るところだと思う。

2003年12月26日、YUNHO(ユンホ)、CHANGMIN(チャンミン)、JAEJOONG(ジェジュン)、JUNSU(KIM JUNSU/ジュンス)、YUCHUN(PARK YUCHUN/ユチョン)の5人組ボーイズグループとして、SM ENTERTAINMENTからステージデビューを果たした東方神起。当時の韓国ではソロ歌手が隆盛を極めていたが、東方神起はデビュー直後から人気を集め、デビュー1年目にして韓国の伝統ある音楽授賞式『第15回 ソウル歌謡大賞』で新人賞を獲得するなど、さまざまな賞を総なめにして実力と人気の高さを世に知らしめた。

日本でも、2004年11月に初来日を果たした後、瞬く間に人気アーティストへ。2007年に日本武道館ライブを成功させ、2008年にはシングル『Purple Line』が自身初のオリコンウィークリーチャート1位を獲得(※1)。その後もK-POPグループ初の『NHK紅白歌合戦』出場や、海外アーティスト史上初の3年連続東京ドーム単独公演の開催を実現するなど、日本においても圧倒的な記録を次々と樹立し、音楽シーンに爪痕を残してきた。現在の日本ではK-POPがひとつの音楽ジャンルとして幅広い世代に親しまれているが、こうした環境の礎は、類稀なパフォーマンス力とカリスマ性を持つ東方神起が一翼を担って構築されてきたと言っても過言ではないだろう。

EXOのXIUMIN(シウミン)やNCTのYUTA(ユウタ)など、東方神起に影響を受けてK-POPグループとしてのデビューを目指したというアーティストも多いほか、彼らの楽曲はBTSをはじめとしたさまざまなアーティストにカバーされており、東方神起がこれまでK-POPシーンに与えてきた影響は計り知れない。

そんな東方神起は、今もなおシーンの最前線で活躍し、今年11月6日には日本で20周年記念アルバム『ZONE』を発売する。また、11月29日からは日本の8都市を回るコンサートツアー『東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR ~ZONE~』を開催する予定だ。ファンとしてはグループのさまざまな活動や情報を見逃せない秋冬シーズンとなりそうだが、一方で、元メンバー3人の活動も興味深いものがある。JAEJOONG、JUNSU、YUCHUNも、日韓で精力的に活動を展開しているのだ。

自身の事務所「PALMTREE ISLAND」の代表を務めながら、歌手だけでなくミュージカル俳優としてもその才能を開花させているJUNSU。彼は今年も複数のミュージカルに出演を果たしつつ、8月には、横浜・ぴあアリーナMMで開催された『2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN』に出演。ベテランの風格漂う、圧巻のパフォーマンスで観客を魅了したことは記憶に新しい。また、直近では9月25日に約15年ぶりとなる韓国地上波番組への出演を果たし、大きな話題を集めた。今後も11月8日から10日に韓国・ソウルのKSPO DOMEにてJAEJOONGとの合同コンサート『JX 2024 CONCERT <IDENTITY> in Seoul』を開催予定。2人がどのようなステージを披露するのか、ファンからの熱い視線が寄せられている。

これまでタイなどを中心に活動していたYUCHUNは、今年の年末にいよいよソロでの日本デビューを果たす。日本オリジナル曲などが収録されたミニアルバム『Where I Walk』を12月18日にリリースし、同月21日からは『PARK YUCHUN 2024 X-mas tour「Where I Walk」』と題したZeppツアーを東京、大阪、福岡、神奈川で開催する予定だ。

俳優や歌手として活動を続けてきたJAEJOONGも、楽曲リリースやイベント出演、メディア出演などを精力的にこなしている。今年6月26日には、自身のデビュー20周年を記念した4枚目のフルアルバム『FLOWER GARDEN』をリリース。ファンを「花」に喩え、愛と感謝の気持ちを詰め込んだという同アルバムは日本でも大きな支持を集め、7月3日公開のBillboard JAPANのダウンロードアルバムチャート「Download Albums」で首位を獲得した(※2)。同アルバムを携えたアジアツアーも開催。日本では7月に神奈川・ぴあアリーナMMで、8月に兵庫・ワールド記念ホールで計4公演を行い、盛況のうちにコンサートを終えた。

JAEJOONGといえば、直近ではAKB48、IZ*ONEの元メンバーである本田仁美が在籍する7人組ガールズグループ・SAY MY NAMEのプロデュースを、自身が立ち上げたiNKODE ENTERTAINMENTで手がけていることでも大きな話題を集めている。SAY MY NAMEは、10月16日に1stミニアルバム『SAY MY NAME』でデビュー予定。全4曲のトラックリストのうち、最後の楽曲はJAEJOONGの作詞だといい、プロデューサーとしてどのような手腕を見せるのか、大きな注目が集まっている。

このように、さまざまな活動を展開する東方神起の元メンバーの3人。東方神起が今日までエンターテインメントの最前線で輝きを放っているのは本当に奇跡のような、ほかの誰にもなしえない偉業だと感じるが、それと同時に、多くの壁を乗り越えながらそれぞれがデビュー20周年を迎え、各々の個性と才能を開花させた活動を今もなお続けてくれていることは感慨深い。5人各々の軌跡を振り返りながら、彼らの活動を応援したいものである。

(文=市岡光子)