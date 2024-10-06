²ÖÉÓ¤Å¤¯¤ê¤ËÂçÊ³Æ®¡ª ½ÐÍè±É¤¨¤ÏÉÔ³Ê¹¥¤À¤±¤É¡¢²Ö¤òÁÞ¤¹¤È·ë¹½¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤â¡¿¤Þ¤¿Íè½µ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ï¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹©
¡Ø¤Þ¤¿Íè½µ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ï¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¾®Àîçýè½/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´9²ó¡ÛÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ÎÆ«·Ý²È¡¦È»¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤ÇÂç¼ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ëºÊ¤¬¤¤¤ë¡£ºÊ¤ÎÍ¥»Ò¤Ï»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÊ¿Æü¤ÏÅÔ²ñ¤ÇÊë¤é¤·¡¢½µËö¤À¤±È»¿Í¤Î¸µ¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç²á¤´¤¹Æü¤Ë¤ÏÈ»¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿´ï¤ËÎÁÍý¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¤Ò¤È¤È¤¤Î¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×°©À¥¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Î¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ë¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â²ñ¤¨¤Ð¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¿ÍÀ¸¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ò°ìÁØÈþÌ£¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡½¡½¡£½µËö¤À¤±¤ÎÉ×ÉØ¤Î¡ÈÈþÌ£¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤Þ¤¿Íè½µ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ï¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¤Þ¤¿Íè½µ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ï¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä