ÆüËÜÀª¤ÏÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¤¬3°Ì¡¡¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥¢¥Þ¥´¥ë¥Õ
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸¢¤Ï6Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö¸æÅÂ¾ì¡Ê¥Ñ¡¼70¡Ë¤ÇÁ°Æü¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âè3¥é¥¦¥ó¥É»Ä¤ê¤ÈºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤ÏÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡ÊÁáÂç¡Ë¤¬ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ò67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤Î270¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£ÃúÊ¸°ì¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬12¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡£
¡¡´ÝÈøÎç±û¡ÊµÜºê¡¦Æü¾Ï³Ø±à¹â¡Ë¤Ï9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ùÆâ²í¿Í¡ÊÆüÂç¡Ë¤¬7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç5°Ì¡¢¾®ÎÓæÆ²»¡ÊÆüÂç¡Ë¤¬5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç7°Ì¡¢Ê¡½»½¤¡ÊÀìÂç¡Ë¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç8°Ì¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤ÏÍèÇ¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÈÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£