ロッテは6日、みやざきフェニックス・リーグに参加する選手を発表した。



プロ2年目の今季プロ初勝利を挙げた田中晴也、ファームで打率.290をマークし一軍の本拠地最終戦となったソフトバンク戦でプロ初安打を放った寺地隆成が参加する。



【投手】



18 二木康太



29 西野勇士



30 廣畑敦也



34 高野脩汰



35 田中晴也



42 メルセデス



46 岩下大輝



53 木村優人



58 河村説人



59 早坂響



127 吉川悠斗



133 武内涼太



【捕手】



45 植田将太



55 柿沼友哉



65 寺地隆成



137 富山紘之進



【内野手】



00 池田来翔



10 上田希由翔



13 平沢大河



129 勝又琉偉



134 松石信八



【外野手】



51 山口航輝



61 山本大斗



135 郄野光海



136 藤田和樹



138 マーティン



※なお参加メンバーは途中での入れ替えが行われる場合あり