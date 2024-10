NewJeansの緊急生配信からSEVENTEEN初の入隊まで「Kstyle 9月の記事ランキングTOP5」を発表

NewJeansの緊急生配信からSEVENTEENメンバーの入隊、本田仁美の再デビューまで、様々な出来事があった9月。



Kstyleで一番読まれた記事は? 「9月の記事ランキング」記事を通して韓国芸能界を振り返ります。

【第1位】NewJeans、緊急生配信でHYBEに抗議

NewJeansが、新たに開設したYouTubeチャンネルを通じて緊急生配信を行い、HYBEに抗議。彼女たちは「私たちが求めるのは、ミン・ヒジン代表が代表として存在する、経営とプロデュースが統合された本来のADORだ」とし、9月25日までに本来のADORに戻すことを要求しました。しかしADORは25日、ミン・ヒジンの代表職の復帰は不可能であるとし、今後5年間、NewJeansのプロデュースを引き受けてほしいと提案したと発表。ミン・ヒジン前代表はこの提案を拒否し、対立は続いています。

【第2位】元AKB 本田仁美、韓国で再デビュー決定

【第3位】SEVENTEEN ジョンハンが軍隊へ…社会服務要員として服務

【第4位】“元YG練習生”アーティストJEY、日本のモデルと結婚

【第5位】GFRIEND、再結成を電撃発表

元AKBの本田仁美が、ジェジュンが手掛ける新グループSAY MY NAMEのメンバーとして、韓国で再デビューすることが決定。IZ*ONEとして活躍した彼女が、再び韓国でどのような活動を展開するのか、注目が集まりました。SAY MY NAMEは7人組ガールズグループで、10月16日の正式デビューを控え、10月5日と6日に幕張メッセで開催されている「iNKODE to PLAY」で世界初パフォーマンスを披露しています。SEVENTEENのジョンハンが、9月26日に入隊。社会服務要員として服務することが伝えられました。先立って、最年長メンバーのS.COUPSは、5級戦時勤労役の判定を受け、事実上兵役免除となったため、ジョンハンはグループ内で初めて入隊するメンバーに。所属事務所は「12thミニアルバムの活動、ワールドツアーには不参加となりましたが、事前に準備した様々なコンテンツを通じてこれからもファンの皆様にお会いする予定です」と伝えました。歌手のJEY(チョン・ジンヒョン)が、日本でモデル・女優として活躍する北澤舞悠との結婚を発表。SNSでウエディンググラビアを公開し、英語、日本語、韓国語で心境を伝えました。JEYは元YG練習生で、iKONのメンバーを選抜したMnet「MIX&MATCH」に出演し、注目を集めました。北澤舞悠は韓国のモデル事務所KPLUSにも所属しており、過去、恋愛バラエティ「彼とオオカミちゃんには騙されない」にも出演しています。GFRIENDが、グループ再結成を電撃発表。SOURCE MUSICが、来年1月にデビュー10周年記念プロジェクトを行うと予告しました。2015年1月にデビューし、数々のヒット曲で愛された彼女たちは、2021年にSOURCE MUSICとの専属契約が満了。その後はユニット、ソロ歌手、女優など、それぞれの道で活動を展開していたため、久しぶりのメンバー集結が伝えられ、世界中のファンから喜びの声があがりました。