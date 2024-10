ASTRO、久しぶりに4人揃ってステージで挨拶！サプライズ登場にファン歓喜

ASTROが、久しぶりに4人でファンに挨拶した。5日、ソウル龍山(ヨンサン)区ブルースクエア・マスターカードホールにて、ユンサナのソロファンコンサート「Dusk Till Dawn in Seoul」が行われた。5日と6日の2日間にわたって、ファンコンサートが行われる中、ASTROのメンバーが初日公演を訪れた。公演では、メンバーもステージに上がり、ファンに挨拶をした。ステージ上で4人揃って挨拶するのは、ムンビンさんがこの世を去ってから久しぶりのことであり、より注目を集めた。

ムンビンさんは昨年4月19日、25歳の若さでこの世を去り、衝撃を与えた。亡くなってから1年6ヶ月という時間が過ぎたが、グループでのカムバック活動は行っていない。しかし、彼らはムンビンさんの実の妹であるBilllieのムン・スアの誕生日を祝福し、彼女のグループのファンコンサートを訪れるなど、度々集まり、微笑ましい姿を見せている。今年の両親の日の家族会で、ASTROとムンスア、家族らが集まった際には、メンバーがSNSでムンビンさんのアカウントをタグ付けし、恋しさを露わにした。このような中、4人揃ってファンに挨拶した彼らのカムバックに期待が高まっている。久しぶりにファンに会ったメンバーは、「Wanna be your star」というグループの挨拶も行い、ファンを喜ばせた。ASTROは2016年にデビュー。2022年に3rdフルアルバム「Drive to the Starry Road」を発売してから2年後である今年2月、デビュー8周年を記念してスペシャルシングル「Circles」を発売した。