ÀÔ¿ñ¹¼ºÉÆ®ÉÂ¤Îº´Æ£¹°Æ»¡¡¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×½Ð±é¤ò´î¤Ö¡Ö»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£¹°Æ»¤¬£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡££Î£È£Ë¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×£¶£µ¼þÇ¯¤ªÃÂÀ¸Æü¥¦¥£¡¼¥¯¤Î½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï£¶·î¤Ë¡ÖÀÔ¿ñ¹¼ºÉ¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤â¡¢´ñÀ×Åª¤Ê²óÉüÂ®ÅÙ¤Ç£¸·î¤ËÂà±¡¡£°Ê¸å¤â¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¹ø²ó¤ê¤Ï¿¨¤é¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯´¶³Ð¤¬Ìµ¤¯¡¢Î¾Â¤Ï¸Ô´ØÀá¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Çáã¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢È©´¶³Ð¤Ï£¶³ä¤¯¤é¤¤Ìá¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄË¤ß¤È²¹ÅÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÏÉ¬¤º¼ê¤Ç¿å²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÓÝõ¾ã³²¤â¾¯¤·¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸½ºß¤ÎÂÎ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº´Æ£¤¬¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é£¶£µÇ¯¤ò½Ë¤·¤¿ÆÃÊÌÊüÁ÷²ó¤Ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤Î¼ýÏ¿¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÉÂ±¡¤Ç»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¡¡Á¡×¤È·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë´éÊ¸»úÉÕ¤¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤ÈÖÁÈ¡¢¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¿¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤é½Ð±é½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Þ¤¿±þ±ç¤·¤Æ¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Î´éÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£