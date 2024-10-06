熊本vs徳島 スタメン発表
[10.6 J2第34節](えがおS)
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 19 古長谷千博
MF 21 豊田歩
FW 9 大本祐槻
FW 16 松岡瑠夢
FW 18 石川大地
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 17 藤井皓也
MF 30 東山達稀
FW 20 大崎舜
監督
大木武
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 54 永木亮太
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 13 西野太陽
MF 18 エウシーニョ
MF 19 岩尾憲
MF 20 児玉駿斗
MF 28 鹿沼直生
FW 16 渡大生
控え
GK 29 三井大輝
DF 22 柳澤亘
DF 26 青木駿人
MF 10 杉本太郎
MF 17 高田颯也
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 19 古長谷千博
MF 21 豊田歩
FW 9 大本祐槻
FW 16 松岡瑠夢
FW 18 石川大地
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 17 藤井皓也
MF 30 東山達稀
FW 20 大崎舜
監督
大木武
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 54 永木亮太
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 13 西野太陽
MF 18 エウシーニョ
MF 19 岩尾憲
MF 20 児玉駿斗
MF 28 鹿沼直生
FW 16 渡大生
控え
GK 29 三井大輝
DF 22 柳澤亘
DF 26 青木駿人
MF 10 杉本太郎
MF 17 高田颯也
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作