讃岐vs鳥取 スタメン発表
[10.6 J3第31節](レクザム)
※14:00開始
主審:友政利貴
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 47 西野奨太
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 15 岩本和希
MF 60 森川裕基
MF 66 内田瑞己
FW 30 丹羽詩温
控え
GK 32 松原快晟
DF 2 臼井貫太
DF 24 深港壮一郎
MF 6 長谷川隼
MF 8 森勇人
FW 19 赤星魁麻
FW 23 岩岸宗志
監督
米山篤志
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 9 富樫佑太
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 26 高柳郁弥
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 29 小泉隆斗
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 33 長谷川アーリアジャスール
MF 54 玉城大志
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:友政利貴
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 47 西野奨太
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 15 岩本和希
MF 60 森川裕基
MF 66 内田瑞己
FW 30 丹羽詩温
控え
GK 32 松原快晟
DF 2 臼井貫太
DF 24 深港壮一郎
MF 6 長谷川隼
MF 8 森勇人
FW 23 岩岸宗志
監督
米山篤志
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 9 富樫佑太
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 26 高柳郁弥
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 29 小泉隆斗
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 33 長谷川アーリアジャスール
MF 54 玉城大志
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎