»û¤ò·Ñ¤¤¤ÀÂ©»Ò¤Î½é»Å»ö¤Ï¡Ä¸µÁÈÄ¹¤ÎÁòµ·!? ¥³¥ï¥â¥Æ¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¤ÌäµÒ¤Ë¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¿¶Ë³Ú»û¤Ò¤Í¤â¤¹Æüµ1¢
¡Ø¶Ë³Ú»û¤Ò¤Í¤â¤¹Æüµ1¡Ù¡ÊµÜËÜÊ¡½õ/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´20²ó¡Û¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢½»¿¦¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤¬Ì´ÄÉ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ê»æ¤ò»Ä¤·¤Æ¼ºí©¡ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ª»û¤ÎÀÚ¤êÀ¹¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À×¼è¤êÂ©»Ò¤Î¿Î³¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤Î½»¿¦¶È¤ËËèÆü¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÏ¢Â³¡£¶²¤í¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¸µÁÈÄ¹¤Î¤ªÁò¼°¤Ë¡¢¸Î¿Í¤ÎËÜºÊ¤È°¦¿Í¤ÎÂÐ·è¡¢ÊèÃÏ¤Ç¤Î¹Ô¤ÅÝ¤ì»ö·ï¤Ê¤É¡Ä¡£¼¡¡¹¤È½±¤¤Íè¤ëºÒÆñ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¿Î³¤¤Ï¡½¡½¡© ¿·ÊÆ½»¿¦¤ÎÆü¾ï¤òÆø¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ø¶Ë³Ú»û¤Ò¤Í¤â¤¹Æüµ¡Ù¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤È¶ìÇº¤Î¤ª»û¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª