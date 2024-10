米大リーグ(MLB)・ドジャースが日本時間6日、本拠地でポストシーズン初戦となるパドレス戦に臨み、7-5で勝利した。試合前にはドジャース“奥さま会”のインスタグラムが更新され、大谷翔平の妻・真美子さんらの集合ショットが公開された。“奥さま会”の投稿では「GAME 1, LETS BE LOUD FOR THE BOYS IN BLUE!!!」とつづり、ユニフォームをまとった選手の妻たちの集合ショットを添えエールを送った。スタイル抜群の真美子さんは後列左から顔を出し、優しい笑みを浮かべている。この投稿を見た人からは「みなさん、美人で素敵です」「ドジャースの奥様方達勢揃い」「今日は真美子さんいた〜 ほんと控えめで素敵」「真美子さんも一緒ですね!」「美貌と長身 素敵です」「みんな笑顔が素敵です」「真美子さんヘアを後ろにたばねてますね」などとコメントが寄せられた。