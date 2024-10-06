【新潟5R新馬戦結果】イントゥミスチーフ産駒ポールセンが6馬身差で圧勝
6日、新潟競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1200m・15頭)は、2番手追走から先頭に立って後続を突き放した斎藤新騎手騎乗の1番人気ポールセン(牡2、美浦・斎藤誠厩舎)が、2番人気アルマヴィーナス(牝2、美浦・中舘英二厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分11秒8(良)。
さらに2.1/2馬身差の3着に7番人気モズタチアガレ(牡2、栗東・中尾秀正厩舎)が入った。なお、3番人気ソングコレクター(牝2、栗東・小林真也厩舎)は9着に終わった。
勝ったポールセンは、父Into Mischief、母Separationofpowers、その父Candy Rideという血統。
【勝ち馬プロフィール】
◆ポールセン(牡2)
騎手:斎藤新
厩舎:美浦・斎藤誠
父:Into Mischief
母:Separationofpowers
母の父:Candy Ride
馬主:坂口直大
生産者:Hunter Valley & Mountmellick Farm LLC
【全着順】
1着 ポールセン 1人気
2着 アルマヴィーナス 2人気
3着 モズタチアガレ 7人気
4着 アイアンソリッド 12人気
5着 ラピルスイメル 5人気
6着 ロッカバイベイビー 4人気
7着 エーデルムート 10人気
8着 ロードフロイデ 6人気
9着 ソングコレクター 3人気
10着 コウバイ 15人気
11着 モンスター 9人気
12着 ドリームパンジャ 8人気
13着 キーホーム 13人気
14着 エメラルドラグーン 14人気
15着 ノーブルオリンポス 11人気