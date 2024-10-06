6日、新潟競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1200m・15頭)は、2番手追走から先頭に立って後続を突き放した斎藤新騎手騎乗の1番人気ポールセン(牡2、美浦・斎藤誠厩舎)が、2番人気アルマヴィーナス(牝2、美浦・中舘英二厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分11秒8(良)。

さらに2.1/2馬身差の3着に7番人気モズタチアガレ(牡2、栗東・中尾秀正厩舎)が入った。なお、3番人気ソングコレクター(牝2、栗東・小林真也厩舎)は9着に終わった。

勝ったポールセンは、父Into Mischief、母Separationofpowers、その父Candy Rideという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆ポールセン(牡2)

騎手:斎藤新

厩舎:美浦・斎藤誠

父:Into Mischief

母:Separationofpowers

母の父:Candy Ride

馬主:坂口直大

生産者:Hunter Valley & Mountmellick Farm LLC

【全着順】

1着 ポールセン 1人気

2着 アルマヴィーナス 2人気

3着 モズタチアガレ 7人気

4着 アイアンソリッド 12人気

5着 ラピルスイメル 5人気

6着 ロッカバイベイビー 4人気

7着 エーデルムート 10人気

8着 ロードフロイデ 6人気

9着 ソングコレクター 3人気

10着 コウバイ 15人気

11着 モンスター 9人気

12着 ドリームパンジャ 8人気

13着 キーホーム 13人気

14着 エメラルドラグーン 14人気

15着 ノーブルオリンポス 11人気