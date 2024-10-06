レースが行われた新潟競馬場(c)netkeiba

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　6日、新潟競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1200m・15頭)は、2番手追走から先頭に立って後続を突き放した斎藤新騎手騎乗の1番人気ポールセン(牡2、美浦・斎藤誠厩舎)が、2番人気アルマヴィーナス(牝2、美浦・中舘英二厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分11秒8(良)。

　さらに2.1/2馬身差の3着に7番人気モズタチアガレ(牡2、栗東・中尾秀正厩舎)が入った。なお、3番人気ソングコレクター(牝2、栗東・小林真也厩舎)は9着に終わった。

　勝ったポールセンは、父Into Mischief、母Separationofpowers、その父Candy Rideという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆ポールセン(牡2)
騎手:斎藤新
厩舎:美浦・斎藤誠
父:Into Mischief
母:Separationofpowers
母の父:Candy Ride
馬主:坂口直大
生産者:Hunter Valley & Mountmellick Farm LLC

【全着順】
1着　ポールセン　1人気
2着　アルマヴィーナス　2人気
3着　モズタチアガレ　7人気
4着　アイアンソリッド　12人気
5着　ラピルスイメル　5人気
6着　ロッカバイベイビー　4人気
7着　エーデルムート　10人気
8着　ロードフロイデ　6人気
9着　ソングコレクター　3人気
10着　コウバイ　15人気
11着　モンスター　9人気
12着　ドリームパンジャ　8人気
13着　キーホーム　13人気
14着　エメラルドラグーン　14人気
15着　ノーブルオリンポス　11人気