iPhone 16 128GB(au)

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　「BCNランキング」2024年9月23日〜29日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　iPhone 16 128GB(au)（アップル）

2位　iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）

3位　iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）

4位　iPhone 16 256GB(au)（アップル）

5位　iPhone 16 256GB(NTT docomo)（アップル）

6位　iPhone 16 256GB(SoftBank)（アップル）

7位　AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）

8位　Xperia 10 VI SOG14（ソニー）

9位　Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）

10位　AQUOS sense8 SH-54D（シャープ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。