ONE PACT¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö[fallIn¡ì]¡×¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥á¥É¥ì¡¼¸ø³«

ONE PACTのニューミニアルバム「[fall In]」のハイライトメドレーが公開された。所属事務所ARMADA ENTは4日午後、公式SNSチャンネルを通じてONE PACTの2ndミニアルバム「[fallIn']」のハイライトメドレー映像を公開。音源の一部が公開され、ファンの期待を高めた。公開されたハイライトメドレー映像には、タイトル曲「DESERVED」を含む計6曲の音源の一部が収められた。

ソフトで清涼なシンセサイザーとビートが引き立つポップR&Bの「At the last moment」を皮切りに、サビの強烈なビートが特徴のダンスポップ曲「I Still do」、別れの後、あてもなく彷徨う心を収めたポップR&B「歩いていれば」、別れた恋人に対して、来世では相手を心から愛する人がいないことを願う「来世」、EPサウンドと感性的なボーカルが調和した「My dear」まで、多彩な楽曲が収録された。タイトル曲「DESERVED」に最も大きな関心が集まった。同曲はリズミカルなハウスビートと中毒性のあるシンセリフが特徴のポップダンスジャンルの楽曲で、愛される資格があるにもかかわらず、傷を与える恋人に感じる複雑な心境を込めた曲だ。今回のミニアルバム「[fallin]」は、別れというテーマを通じて経験する多彩な感情のスペクトルが溶けこませた作品だ。これらの感情は、単に表に出ている悲しみや喪失感ではなく、内面の深い部分にある複合的で隠喩的な感情だ。ONE PACTはこれらを通じて、リスナーたちに慰めと共感を与える。このように、ONE PACTは前作「PARADOXX」を通じて果敢な変身を試みて好評を得ただけに、今回のアルバムを通じて再び新しい魅力を披露すると期待されている。