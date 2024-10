◆MLB地区シリーズ第1戦 ドジャース―パドレス(5日・ドジャースタジアム)

ドジャースのポストシーズン牾幕瓩妨けて、奥様会も全力応援モードのようだ。

ドジャースの選手たちの妻や家族、パートナーらが集う牘様会瓠ladodgerwives」がインスタグラムを更新。初戦の試合前に集合写真を投稿し「GAME 1, LETS BE LOUD FOR THE BOYS IN BLUE!!! (初戦、青い服の男たちへ声援送りましょう!」とメッセージを送った。

集合写真では大谷の妻・真美子さんも後列でニッコリ笑顔を見せている。真美子夫人に後押しされた大谷は、2回に一時同点3ランを放った。

この投稿にSNS上では「真美子さん発見」「真美子さんも一緒ですね」「久々の参加じゃない?」「ゴージャス奥様たちのなかで引けを取らない美しさ」「後列にひっそりいる立ち位置、真美子さんらしい」「控えめながらも存在感」などの声が寄せられた。