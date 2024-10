「OK!」「Yes!」以外の英語表現を知ってる? ネイティブがリアルに使う応答フレーズ7選

同意や返答をする際に頻繁に使う「OK!」や「Yes!」。簡単で便利な言葉ですが、日本語を使いこなすように、バラエティに富んだ表現で相手に意思を伝えられたらステキですよね。そこで今回は、オンライン英会話サービスを提供する「DMM英会話」が、ネイティブが使うリアルな応答フレーズ7選を紹介。知っているワードをつなぎあわせた簡単な表現が多いので、ぜひ覚えて使ってみてください。

「OK!」「Yes!」以外の英語表現を知ってる? ネイティブがリアルに使う応答フレーズ7選1. By all meansBy all means: もちろん、どうぞこれは、誰かに何かをする許可を与えるために使われる言葉です。【使用例1】If you have any questions, by all means, ask me anything!ご質問があれば、ぜひ何でも聞いてください!【使用例2】Aさん: Do you mind if I take three days off next week?来週3日間休みを取ってもよろしいでしょうか?Bさん: By all means!ぜひ!2. AbsolutelyAbsolutely: もちろん強い承認や同意を表すときに使用するワードで、映画やドラマでも使われていることがしばしば。【使用例1】Aさん: Would you like to take the lead on this project?このプロジェクトを主導してみませんか?Bさん: Absolutely!もちろんです!【使用例2】Aさん: Do you think she'll be a good fit for our team?彼女は私たちのチームにぴったりだと思いますか?Bさん: Absolutely. She's perfect for the role!もちろんです。彼女はこの役割にぴったりです!3. Consider it doneConsider it done: 任せて、お安いご用です要求を引き受けることに同意したり、タスクを完了する意思を示したりするのに使用されます。【使用例1】Aさん: Can you make sure to finish this report by tomorrow?このレポートを明日までに必ず終わらせてもらえますか?Bさん: Consider it done.任せてください。【使用例2】Aさん: Could you please send an email to the team about the new policy?新しいポリシーについてチームにメールを送っていただけますか?Bさん: No problem. Consider it done.問題ないです。任せてください。4. Sounds goodSounds good: いいね、いいよ提案や要求など、何かに満足するタイミングで使用する言葉です。【使用例1】Aさん: Shall we meet in front of the station at 10am tomorrow?明日の午前10時に駅前で待ち合わせましょうか?Bさん: Sounds good!いいですね!【使用例2】Aさん: How about we have curry for dinner tonight?今晩の夕食はカレーにしませんか?Bさん: Sounds good! I haven't had curry in a while.いいですね! しばらくカレーを食べていなかったので。5. Will doWill do: そうします"Will do"は、"I will do it"の略。依頼を引き受ける際、同意する言葉として使用されます。【使用例1】Aさん: Can you send me a copy of your presentation tomorrow morning?明日の朝にプレゼンテーションのコピーを送っていただけますか?Bさん: Will do!送っておきます!【使用例2】Aさん: Do you mind letting Tim know what we talked about today?今日私たちが何を話したかをティムに知らせていただけますか?Bさん: Will do. I'll message him now.いいですよ。今から彼にメッセージを送ります。6. On itOn it: 対応します何か依頼をされ、同意するときに使うカジュアルなフレーズです。【使用例1】Aさん: Can you please order more ink for the printer?プリンターのインクを追加注文していただけますか?Bさん: On it!対応します!【使用例2】Aさん: We need these documents printed out for the meeting tomorrow.明日の会議のためにこれらの書類を印刷する必要があります。Bさん: On it. I'll leave them on your desk.やっておきます。あなたの机に置いておきますね。7. I'd love thatI'd love that: いいですね、ぜひ!申し出に対して「Yes!」と答える際に使うフレーズです。【使用例1】Aさん: If you want, I can show you where the staff room is.もしよろしければ、職員室の場所をご案内します。Bさん: I'd love that, thanks!ぜひ、よろしくお願いします!【使用例2】Aさん: Would you like to go out for coffee sometime?今度、コーヒーを飲みに行きませんか?Bさん: I'd love that! When are you free?ぜひ! いつ空いていますか?あなたはいくつ知っていましたか? ぜひ新たな英語表現を覚え、実際のコミュニケーションで使ってみてください!