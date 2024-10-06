¥â¥Î¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤¬¡ÖºÇ¶á¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¡×ÆÃ½¸
¡¥Æ¥£¡¼¥¿¥ª¥ë¡ÊGeorg Jensen Damask¡Ë
°ÊÁ°¤Ï¿åÀÚ¤ê¤«¤´¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ì½ê¤ò¼è¤ê¿åÀÚ¤ê¤«¤´¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¼êÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¤È·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¥Æ¥£¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¤¹¡£¸ü¼ê¤Î¥¿¥ª¥ë¤òÆó¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤·¤ÆÉß¤¡¢Àö¤Ã¤¿¿©´ï¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àö¤¤Êª¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥£¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï°ú¤Ã³Ý¤±¤ÆÃÖ¤¯¤Î¤Ç¾ì½ê¤â¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¡Ê¾Ý°õ¡Ë
ËèÆü¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃë¿©¤Ï¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¥¹¡¼¥×¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Á¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÝ²¹À¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¹¤áÄ¾¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¾Ý°õ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£ÊÝ²¹À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¤á¤Æ¤Ï¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤»¤ó¡×¤È¡Ö¥Ñ¥Ã¥¥ó¡×¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤»¤ó¤Ê¤Î¤Ç³¸¤ÎÉôÉÊ¤Ï2¤Ä¤À¤±¡¢°û¤ß¸ý¤â¹¤¤¤¿¤á¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¥¬¥·¥¬¥·Àö¤¨¤ë¤Î¤Ç³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¡£
£·î·Ð¥«¥Ã¥×¡Ê¥¨¥ô¥¡¥«¥Ã¥×¡Ë
ËèÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âËè·î¤¯¤ëÀ¸Íý¤Ï¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
À¸Íý¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÛ¿å¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬·î·Ð¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
·î·Ð¥«¥Ã¥×¤Ï¥¿¥ó¥Ý¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·Ð·ì¤¬Î®¤ì¤ë´¶³Ð¤ä¥à¥ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙÁõÃå¤¹¤ì¤Ð12»þ´Ö¤Ï¸ò´¹¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¥Ê¥×¥¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÉÑ²ó¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤¿¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥×¥¥ó¤òÇã¤¦¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥¿¥ª¥ë¡ÊËÜÂ¿¥¿¥ª¥ë¡Ë
ËèÆü¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¤È¤Æ¤âÍ«Ýµ¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¥»¥ß¥í¥ó¥°¤ÇËèÆü5Ê¬°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢È±¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤ÄÇ¨¤ì¤¿¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯»þÃ»¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬ËÜÂ¿¥¿¥ª¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö0359¥¿¥ª¥ë¡×¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é¤ÏËÜÅö¤Ë3Ê¬Âæ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨µ»öÃæ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢É®¼Ô¼¹É®»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£