1991年の発表から四半世紀近く、あらゆるアーティストによって歌い継がれる「ウイスキーが、お好きでしょ」。ひと節を聴いただけで世界観が容易に想起される名曲を手がけたのが、シンガーソングライターの杉真理(70)だ。曲のルーツには、自身が患った「急性髄膜炎」があったという。

ビートルズに憧れ「譜面が読めなくても」

1966年の6月にザ・ビートルズが初来日し、フィーバーを巻き起こしたのは杉が中学1年生のときだった。存在を知ったのは、小学5年時のこと。福岡に生まれ、東京で過ごしていた少年は、その格好良さもさることながら「譜面が苦手でも曲が書ける」ことに強い憧れを抱いたそうだ。

1992年頃に撮影。「ウイスキーが、お好きでしょ」を発表したのもこの時期だ

「彼らの登場で全てが変わった。子どもながらに音楽の仕事をするには音楽の教育を受けていないといけない、と考えていたのに、譜面が読めなくてもいい曲を作り、演奏している。パソコンでいうとOS(基本ソフトウェア)を変えた存在だったんです」

ビートルズ来日と前後してギターを弾き始めた。当時は手が小さく、複数の弦を押さえる「バレーコード」にも苦労したというが、嬉しい驚きもあった。

「それまで全然モテなかったのに、急に女の子に手紙をもらったりして。そりゃあ勘違いしますよね」

2014年に「杉真理&フレンズ」名義で出したアルバム「THIS IS POP」で、スターダスト☆レビューの根本要とデュエットした「ミュージシャン行進曲」には「もてたくてなったミュージシャン」とあるが、ある意味、実話だったのだ。

大学に8年 「音楽は辞められない」

高校で福岡に戻ったあと、慶応大学の理工学部に進学するため、ふたたび東京へ。寝台車でギターを抱えて上京し、軽音楽サークル「リアルマッコイズ」時代にはビートルズのような曲を作りたいと勤しんだ。

「ビートルズの曲は誰でも分かる部分とマニアックな部分が混在していた。例えば『All You Need Is Love』(愛こそはすべて)のサビは誰でも歌えるけど、Aメロは変拍子。そういう部分に惹かれていました」

サークル内外で結成したバンドには、2学年下の竹内まりやのほか、安部恭弘、青山純らが参加していた。ヤマハポピュラーソングコンテストに参加して知り合った佐野元春とは後にも交流を紡ぐことになった。ただ、コンテストで結果は出なかった。

「ある程度までは行っても、賞は獲れなくて。君の音楽は日本では受けない、とも言われてね。これでは音楽は辞められないなと思った。受けないなら自分をもっと突き詰めて形にしたいと考えていました」

サークル仲間の卒業や就職を横目に、杉は大学に8年間在籍し、結局、卒業しなかった。サークル外の仲間をサポートメンバーに、実質はソロプロジェクトだった「Mari &Red Stripes」でシングル「想い出の渦」、アルバム「MARI & RED STRIPES」を同時発売し、在学中にデビューを果たす。1977年3月25日のことだった。

プロのスタジオミュージシャンやアレンジャーを使いたい一方で、仲間とともに自分の音楽を形にしたい願望もあり、後者を選ぶ形のデビューだった。メンバーは後にいずれも名を成したが、自身にはぬぐい切れない思いがあった。

「周りの演奏は素晴らしいのに自分を突き詰められていない。デビューできたことは嬉しかったけど、自分の未熟さを感じたんです」

「音楽人生終わった…」 急性髄膜炎が転機に

翌1978年の2月に2ndアルバム「SWINGY」を発売した後に、急性髄膜炎を患い、1カ月の入院加療を余儀なくされた。細菌やウイルスによって炎症を起こし、頭痛や発熱に苛まれる病だ。高速道路で故障したマネージャーの自動車を、雨の中で4時間かけ押したことがたたったという。自身の音楽ライフに、とつぜん訪れた暗闇だった。

「僕の音楽人生、終わったと思いましたね」

だが杉の曲を求める手は各方面から伸びていた。サークルの後輩だった竹内は、11月25日にシングルとアルバム同時発売でデビュー。杉はアルバム「BEGINNING」の2曲を提供した。当初は「人のために曲は書けない」と思っていたが、ソングライターとしての道を開くきっかけにもなった。

さらに、数多くの名CM曲で知られる音楽制作会社「ミスターミュージック」からの仕事も請け負い、数多くの曲を手掛けた。同社を離れた後にも 「ウイスキー…」 ほか、シチズンのCM曲「素直になりたい」(ハイ・ファイ・セット)などにつながる第一歩がここにあった。

「療養中は本当にやることがなくて。でも本当に勉強になりました。CM曲を書くと『もっと分かりやすく!』と書き直しさせられることも多かった。急性髄膜炎にならなきゃやっていなかった勉強でした。自分の曲だと構えてしまう部分もあったけど、CM曲は自分が表に出ない分、いい意味で無責任で自由だった。自分の曲ならイメージがどうとか考えるけどね。とはいえCMのテーマに沿うという制約はあるので、自分のために作る曲の自由さという良さも、後に感じました」

「出会いの才能」アリ

1980年には表舞台に復帰し、本名の「杉真理」名義でシングル「Hold On」とソロアルバム「SONG WRITER」を発売。再び音楽活動が軌道に乗ったところで、大瀧詠一と知己を得た。杉のデビューのきっかけを作った音楽プロデューサーの結婚式に、大瀧が呼ばれていた縁だ。

「(大瀧が所属していた)『はっぴいえんど』が大好きだったので紹介してもらったんですが、大瀧さんはシャイで目も合わせてもらえなかった。でもその後、大瀧さんは僕と佐野君のアルバムを順番に聴いて、3人でのユニットを想像していたらしいです。僕はポプコン以来、佐野君と交流がありましたが、大瀧さんはそんなことは知らずに、音を合わせていたそうです」

それが1982年の「ナイアガラ・トライアングル Vol.2」につながった。名曲「A面で恋をして」はこうした縁から生まれた作品のひとつ。前出の音楽プロデューサーには「杉には出会いの才能がある」と言われた。当時は実感できなかったが、振り返れば「そうだったのかな」と思い当たる節は多いという。

