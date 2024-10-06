µðÂç¤ÊÆù²ô¤¬¥Éー¥ó¡ª µþÅÔ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡ÖÅÚÆé¥«¥ìー¡×¤ÎÅ¹¡ØCLAY POT CURRY OHMIYA¡Ù¤¬ºÇ¹â¤Ë¥¦¥Þ¤¤ÍýÍ³
¿©³Úweb
¡üµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÄÒÊªÅ¹¤¬±Ä¤àÅÚÆé¥«¥ìー¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¡¡µþÅÔ¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÄÒÊª¤âÂåÉ½Åª¤ÊÌ¾Êª¡£³¹Ãæ¤Ë¤ÏÀìÌçÅ¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊµþÅÔ¤ÎÄÒÊª¤ÎÏ·ÊÞ¤¬¥«¥ìー²°¤µ¤ó¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¥¦¥ï¥µ¡£¥«¥ìー¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥¹¥´¥¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¹¤ÎÌ¾¤Ï¡ØCLAY POT CURRY OHMIYA¡Ê¥¯¥ì¥¤¥Ý¥Ã¥È¥«¥êー¥ª¥ª¥ß¥ä¡Ë¡Ù¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¶áÀ¶¡Ù¤È¤¤¤¦Ï·ÊÞ¤ÎµþÄÒÊª¤Î¤ªÅ¹¡£¿·ÁªÁÈ¤ÎÃóÆÖÃÏ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¿ÑÀ¸»û¤Î¶á¤¯¤Ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿·ÁªÁÈ¤Î½Ð¿Ø»þ¤Î¿©»ö¤È¤·¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¤¢¤ëÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥ìー¤È¸À¤¨¤ÐÊ¡¿ÀÄÒ¡£ÄÒÊª¤È¥«¥ìー¤Ï¤ªÊÆ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁêÀ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¤É¤ó¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µþ¶Ë¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ëCLAY POT CURRY OHMIYA
¤³¤Á¤é¤Î´ÇÈÄ¤¬¤ªÅ¹¤ÎÌÜ°õ
¡¡¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤ÏµþÅÔ¤Î¿·µþ¶Ë¡£½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤¹¡£¿·µþ¶Ë¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¾¦Å¹³¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë´ÇÈÄ¤òÈ¯¸«¡ª ¤³¤Á¤é¤¬º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ØCLAY POT CURRY OHMIYA¡Ù¤Ç¤¹¡£
Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹Æâ
¡¡³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëÅ¹Æâ¤Ï¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¡£Å¹¤ÎÃæ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¿·µþ¶Ë¤Î¾¦Å¹³¹¤¬°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥åー¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ªÅ¹¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Öµí¥Ð¥éÆù¤Î¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¼Ñ¹þ¤ß¥«¥ìー¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤Á¤é¤òÃíÊ¸¡£¤É¤¦¤ä¤éÄÒÊª¤ÏÎ¤¤´¤Ü¤¦¤ÎÄÒÊª¤¬ÉûºÚ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÖÄÒÊªÁýÎÌ¡Ü50±ß¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÆù¤â¥«¥ìー¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤ÎÌ£¤ï¤¤
¡Öµí¥Ð¥éÆù¤Î¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¼Ñ¹þ¤ß¥«¥ìー¡×¡Ü¡ÖÎ¤¤´¤Ü¤¦¤ÎÄÒÊª¡×¡Ê1680±ß¡Ë¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤À¤ÈÎ¤¤´¤Ü¤¦¤Ï3ËÜÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¥«¥ìー¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÆé¤ËÆþ¤Ã¤¿¥«¥ìー¤¬¥°¥Ä¥°¥Ä¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿©Íß¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í～¡ª
¡¡µí¥Ð¥éÆù¤Î¥«¥ìー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÆù¤¬¤Þ¤ë¤ÇÆù²ô¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ç¥«¤µ¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥«¥ìー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µíÆù»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤é¤â¤¦ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥«¥ìー¤ò1¤¹¤¯¤¤¤·¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ìー¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë²¤É÷¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢°Õ³°¤È¤·¤Ã¤«¤ê¿É¤á¡£Æù¤äÌîºÚ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ß¡¢¥½¥Æー¤·¤¿¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æºî¤ë¥Ö¥¤¥è¥ó¤Ë¡¢20¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¾®ÇþÊ´¤Ç¥ëー¤òºî¤ê¡¢2Æü´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¿ôÆü¿²¤«¤»¤¿¡¢¼Â¤Ë¼ê´Ö²Ë¤Î¤«¤«¤Ã¤¿°ïÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°¥Ä¥°¥Ä¤È²»¤òÎ©¤Æ¤ëÅÚÆé¤ÎÊÝ²¹¸ú²Ì¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢É¬Á³Åª¤Ë¥Ï¥Õ¥Ï¥Õ¸À¤¤¤Ä¤Ä¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥«¥ìー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µíÆù»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡Î¿©³Úweb¡Ï
¡¡¼¡¤Ï¡¢¥«¥ìー¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ëµí¥Ð¥éÆù¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤Ç¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿µðÂç¤ÊÆù¤Ï¡¢¥¹¥×ー¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥¹¥Ã¤È³ä¤ì¤ë½À¤é¤«¤µ¡£¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥¬¥·¥Ã¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤È¥È¥í¥ê¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤Î¤ªÆù¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥ëー¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»Ý¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤¦ー¤ó¡¢¥¦¥Þ¤¹¤®¤ë¡ª
ÈþÌ£¤·¤¤ÄÒÊª¤Ï»õ¤´¤¿¤¨¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬È´·²
¡¡¥«¥ìー¤È¤ªÆù¤òÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤ÎÎ¤¤´¤Ü¤¦¤ÎÄÒÊª¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³ú¤à¤¿¤Ó¤Ë¥Ñ¥ê¥Ý¥ê¤È¿´ÃÏ¤è¤¤²»¤òÎ©¤Æ¤ÆºÕ¤±¤ëÀäÌ¯¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¿©´¶¡£¤µ¤¹¤¬µþÅÔ¡¢¤µ¤¹¤¬Ï·ÊÞ¤ÎÄÒÊª²°¤µ¤ó¡ª ¤Þ¤µ¤ËÀäÉÊ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤ªÆù¢ÍÄÒÊª¢Í¤ªÊÆ¢Í¥«¥ìー¡Ä¡Ä¤È¿©¤Ù¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¥«¥ìー¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¥é¥¤¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¥«¥ìー¥ëー¤È¤ªÄÒÊª¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¡£
¥«¥ìー¤ÈÄÒÊª¤À¤±¤À¤È¼ä¤·¤¤¤Î¤Ç¥é¥¤¥¹¤ò¤ª¤«¤ï¤ê
¡¡¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥«¥ìー¥ëー¤òÃ±ÂÎ¤ÇÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥¹¤ò¤ª¤«¤ï¤ê¡£²þ¤á¤Æ¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤È¤ªÄÒÊª¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ç¤¹¡£¥³¥¯¤È¿É¤µ¤Î¤¢¤ë¥«¥ìー¤ò¿©¤Ù¤Ä¤ÄÄÒÊª¤ò¥Ý¥ê¥Ý¥ê¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£²þ¤á¤ÆÄÒÊª¤Î°ÎÂç¤µ¡¦ÈþÌ£¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£
¤Þ¤È¤á
¡ÖÎ¤¤´¤Ü¤¦¤ÎÄÒÊª¡×390±ß
¡¡¤ª²ñ·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ì¥¸²£¤Ë¤µ¤Ã¤¿©¤Ù¤¿Î¤¤´¤Ü¤¦¤Î¤ªÄÒÊª¤òÈ¯¸«¡£¿·µþ¶Ë¤È¤¤¤¦ÈË²Ú³¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÇÀäÉÊ¤ÎÅÚÆé¥«¥ìー¤¬Ì£¤ï¤¨¤Æ¡¢¤ªÅÚ»º¤Þ¤ÇÇã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© µþÅÔÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üSHOP INFO
Å¹Ì¾¡§CLAY POT CURRY OHMIYA
½»¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿·µþ¶ËÄÌ¤êÏ»³Ñ²¼¥ëºùÇ·Ä®438-1 ÑþÅ·Æ²¥Ó¥ë 2F
TEL¡§050-5600-8056
±Ä¡§11:30～15:00¡¢17:30～20:30
ÅÚÆü11:30～15:30¡¢17:30～20:30
µÙ¡§ÉÔÄêµÙ
¡üÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤±¤¤¤¿¤í¤¦
Î¹¤¹¤ë¥°¥ë¥á¥é¥¤¥¿ー¡£Âçºå¤ÈµþÅÔ¤ò¤à¤¹¤ÖµþºåÅÅ¼Ö¤Î±èÀþºß½»¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÎ¹¹Ô¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÎ¹¤È¥°¥ë¥á¤Î¥¬¥¤¥Éµ»ö¤ò¼¹É®¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥ë¥á¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤ÈBµé¥°¥ë¥á¤â¹âµéÅ¹¤â·ê¾ì¤Î¤ªÅ¹¤âÍÌ¾¹ÔÎóÅ¹¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Éý¹¤¯¼èºà¡ª¿©³Úweb¤Ç¤Ï´ØÀ¾¥°¥ë¥á¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£