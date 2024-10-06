¡ØONE PIECE¡Ù¡Ö³¤¶¢¤Î¥¸¥ó¥Ù¥¨¡×¤¬20¼þÇ¯µÇ°¤Î¡ÚÄ¶¸ÂÄêÉü¹ïÈÇ¡Û¤È¤·¤ÆP.O.PºÆÅÐ¾ì
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈSA-MAXIMUM¡É ³¤¶¢¤Î¥¸¥ó¥Ù¥¨¡ÚÄ¶¸ÂÄêÉü¹ïÈÇ¡Û¡×(33,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈSA-MAXIMUM¡É ³¤¶¢¤Î¥¸¥ó¥Ù¥¨¡ÚÄ¶¸ÂÄêÉü¹ïÈÇ¡Û¡×(33,000±ß)
¡ÖP.O.P MAXIMUMºÆÈÎ´õË¾¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ¾å°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿à³¤¶¢¤Î¥¸¥ó¥Ù¥¨á¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®¤¤Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢20¼þÇ¯µÇ°¤Î¡ÚÄ¶¸ÂÄêÉü¹ïÈÇ¡Û¤È¤·¤ÆP.O.P¤ËÆ²¡¹¤ÎºÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¥ë¥Õ¥£¤òÌ¤Íè¤Î¡Ö³¤Â±²¦¡×¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÌ¿¤òÅÒ¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Þ¥à³¤Â±ÃÄ¤ËÇÖ¤òÊÖ¾å¤·¤¿¿ÎµÁ¤ÎÃË¡¦¥¸¥ó¥Ù¥¨¡£
¸¶·¿MAS¡õºÌ¿§¥¢¥ó¥É¥¦¥±¥ó¥¸¤Î²«¶â¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±Ô¤¤´ã¸÷¤Ç¸«¿ø¤¨¤ëÉ½¾ð¤äÎ´µ¯¤¹¤ë¶ÚÆù¤Ê¤É¡¢¼êÂ¤Î»ØÀè¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤«¤ÄÂçÃÀ¤ËÎ©ÂÎºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËP.O.P¤ÎºÇ¹âÊö¥·¥ê¡¼¥º¡£¤¼¤Ò¤½¤Î¡ÈMAXIMUM¡É¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
≈
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈSA-MAXIMUM¡É ³¤¶¢¤Î¥¸¥ó¥Ù¥¨¡ÚÄ¶¸ÂÄêÉü¹ïÈÇ¡Û¡×(33,000±ß)
¥ë¥Õ¥£¤òÌ¤Íè¤Î¡Ö³¤Â±²¦¡×¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÌ¿¤òÅÒ¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Þ¥à³¤Â±ÃÄ¤ËÇÖ¤òÊÖ¾å¤·¤¿¿ÎµÁ¤ÎÃË¡¦¥¸¥ó¥Ù¥¨¡£
¸¶·¿MAS¡õºÌ¿§¥¢¥ó¥É¥¦¥±¥ó¥¸¤Î²«¶â¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±Ô¤¤´ã¸÷¤Ç¸«¿ø¤¨¤ëÉ½¾ð¤äÎ´µ¯¤¹¤ë¶ÚÆù¤Ê¤É¡¢¼êÂ¤Î»ØÀè¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤«¤ÄÂçÃÀ¤ËÎ©ÂÎºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËP.O.P¤ÎºÇ¹âÊö¥·¥ê¡¼¥º¡£¤¼¤Ò¤½¤Î¡ÈMAXIMUM¡É¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
≈
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó