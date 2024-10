メガハウスは、『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』より「GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー -INTO THE SKY-」(23,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年3月発送予定。2025年3月発送予定「GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー -INTO THE SKY-」(23,100円)2024年に35周年を迎えた『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』より、GGGシリーズで「クリスチーナ・マッケンジー」を待望の商品化、美樹本晴彦氏のガンダム画集「INTO THE SKY」の印象的な表紙画を美樹本氏徹底監修の基、立体化されており、造形、彩色ともに氏の描くイラストの空気感を落とし込んだものとなっている。(C)創通・サンライズ