¥Ë¥È¥êHD¡¦»÷Ä»¾¼Íº²ñÄ¹¤¬¸ì¤ë¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï£±¥É¥ë110±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¤½¤Î¤È¤»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦Æ¯¤¯¤«¡×
¡Ö3Ç¯¤ÎÃÙ¤ì¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹
µÏ¿¤Ï¤¤¤Ä¤«ÅÓÀä¤¨¤ë¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶¸½¼Â¤È¤Ê¤ë¤È¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£
²È¶ñÀ½Â¤¡¦ÈÎÇäÂç¼ê¥Ë¥È¥ê£È£Ä¤Î¡Ç24Ç¯£³·î´ü·è»»¤Ç¡¢¾å¾ì°ÊÍè33´üÂ³¤±¤¿Áý¼ýÁý±×¤ÎµÏ¿¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÁ°´ü¤¬13¥õ·î¤È11Æü¤ÎÊÑÂ§·è»»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï±ß°Â¤Ç¤¹¡£¡Ç20Ç¯£³·î¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢£±¥É¥ë¤¬111±ß¤«¤é161±ß¤Þ¤Ç50±ß¤â±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¤Ï£±±ß¤ÇÇ¯´Ö20²¯±ß¤â°ÙÂØ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤é50±ß¤Îº¹¤¬£±Ç¯Â³¤±¤Ð1000²¯±ß¤Îº¹Â»¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Î¸º±×¤Ï117²¯±ß¤Ë¼ý¤á¤¿¡£¼Ò°÷¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë²ñ¼Ò¤Ï¶ÚÆù¼Á¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¿Í´Ö¤È°ì½ï¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤âÃÃ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÍ¤âº£¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¤»þ¤Ï£±¥õ·î¤Ç£±Ô°Ê¾å¶ÚÆùÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¡£ÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
µÞ·ã¤Ê±ß°Â¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÍð¹â²¼¡£Àè¹Ô¤¤Î¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÁÏ¶È¼Ô¡¦»÷Ä»¾¼Íº²ñÄ¹¡Ê80¡Ë¤ÎÎ¨¤¤¤ë¥Ë¥È¥ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë»÷Ä»²ñÄ¹¤ËÌä¤¦¤¿¡£
¡Ö¸·¤·¤¤³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤Î¸¶ºàÎÁ¤òÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤éÄ´Ã£¤¹¤ë¤«¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ê¤É¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÎÅØÎÏ¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ËþÂ½ÐÍè¤ë¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÁý¼ýÁý±×¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÆâ¤ÏÂç·¿Å¹¤ò½ÐÅ¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤«¤Ê¤ê¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬³¤³°¤ÏÌµ¸Â¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï³¤³°¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÆâ¤Î¿·¤¿¤Ê½ÐÅ¹¿ô¤¬Ç¯´Ö¤Ç¤À¤¤¤¿¤¤50¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢³¤³°¤Ï100¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï³¤³°¤ÇËèÇ¯200Å¹°Ê¾å¤Î½ÐÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¸³«¤Î²ÃÂ®¡Ù¤òÃæÄ¹´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Ç¤³¤Î£³Ç¯´ÖÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤â¹ñÆâ¤È³¤³°¤ò50¡ó¤º¤Ä¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ç24Ç¯£³·î´ü»þÅÀ¤Ç¥Ë¥È¥ê¤Î³¤³°Å¹ÊÞ¤Ï179¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£´üÃæ¤Ë¤â270¤ËÁý¤ä¤¹·×²è¤À¡£½ÐÅ¹ÃÏ°è¤Ï¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë´û¤Ë11¥õ¹ñ¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñÂçÎ¦¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö19À¤µª¤Ï»º¶È³×Ì¿¤¬µ¯¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»þÂå¡¢20À¤µª¤ÏÀïÁè¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¥¢¥á¥ê¥«¤Î»þÂå¡£21À¤µª¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶²¤é¤¯À¤³¦¤Î£Ç£Ä£Ð¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¥¢¥¸¥¢¤¬Àê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ½ÐÅ¹¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢È¯Å¸¤¹¤ë¤È¤³¤í¡×
Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ïº£¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂÐÎ©¤â·ã²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÃæ¹ñ¿Ê½Ð¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Ê½Ð¤·¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤âº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢²æ¡¹¤â¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ä¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¡£·Êµ¤¤¬°¤¤º£¤Ê¤é²ÈÄÂ¤â°Â¤¯¡¢¤¤¤¤¾ò·ï¤Ç½ÐÅ¹¤Ç¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï½ÐÅ¹¤·¤¿¤±¤É¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¿ô»ú¤¬°¤¤Å¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÅ±Âà¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡õ¥Ó¥ë¥É¤Ç¡¢ÎÉ¤¤Å¹¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤·¤Æ·Êµ¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤ëº¢¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤¬300¡Á400Å¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ½ÐÅ¹¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤Ï¤º¡£¤¸¤Ã¤¯¤êÂÔ¤Ä¡£¤½¤ì¤¬³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ç¯Æâ¤Ë£±¥É¥ë130±ßÂæ¤Ø
¶¯µ¤¤ÎÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤ëÇØ·Ê¤Ë¡¢¹ñÆâ»ö¶È¤Î¹¥Ä´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅçÃé¤È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É²È¶ñÎà°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ï½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç³°Éô¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÆâÀ½²½¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤òÄÂÂß¤«¤é¼«Á°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö10²¯±ß°Ê¾å¥³¥¹¥È¤¬²¼¤¬¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤É¤â¼«¼ÒÀ½Â¤¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇ¿Í¤À¤«¤éºÇ½é¤Ï¶ìÏ«¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÂ³¤±¤ë¤È¡¢²¿½½Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀìÌç¤Î¶È¼Ô¤è¤ê²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³°Éô¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿Íø±×¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍø±×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë²Á³Ê¤Ç´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
²¿¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿±ß°Â¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÈ¿Å¾¡£±ß¹â¤Ë¸þ¤«¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¥Ë¥È¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥ºàÎÁ¤À¡£²ñÄ¹¤¬¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¡£
¡ÖÂ²¼¤Ï£±¥É¥ë143±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤Ï130±ßÂæ¡¢ÍèÇ¯¤Ï120¡Á130±ß¤Î´Ö¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï110±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤Î½Ì¾®¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Íø¾å¤²¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤ì¤«¤éÂç¤¤¯¶âÍø¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´û¤Ë·Êµ¤°²½¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤â½Ð»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔÆ°»º»Ô¶·¡£´û¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Î²ÈÄÂ¤Ï£²¡Á£³³äÄøÅÙ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ìÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£º£¤Ï¤Þ¤ÀÍ½Ãû¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é·Êµ¤¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë°¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢Íø²¼¤²¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
Ç¯Æâ¤Ë¤â0.5¡óÄøÅÙ¤ÎÍø²¼¤²¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢ÍèÇ¯¤â£±¡ó¡¢¤µ¤é¤ËºÆÍèÇ¯¤âÆ±¤¸¤¯£±¡ó²¼¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÅöÁ³±ß¹â¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£±ß¹â¤ÇÌÙ¤±¤¬Áý¤¨¤¿Ê¬¡¢¥Ë¥È¥ê¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÃÍ²¼¤²¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£Áá¤±¤ì¤ÐÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤â²Á³Ê¸«Ä¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ë¥È¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë±ß¹â¤À¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¢½Ð»º¶È¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Âç´ë¶È¤Ï¡¢±ß°Â¤Ç½á¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£°ÙÂØº¹±×¤ò´Þ¤á¤ÆºÇ¹â±×¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿¿µÕ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
£··î11Æü¤Ë4Ëü2224±ß¤Î»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¸å¡¢²¼Íî¤¬Â³¤¯Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²¼Íî¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»÷Ä»»á¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡ÖÂç´ë¶È¤ÎÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢£±¥É¥ë146±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢´û¤Ë¤½¤ì¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Íø±×¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢³ô²Á¤Ï¤½¤ì¤òÇ¡¼Â¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
³ô²Á¤Î²¼Íî¤Ï¿·£Î£É£Ó£Á¤Ê¤É¤Ç³ô¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¤Ë¤âÈáÊó¤À¤¬¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ¬¤¬ÄË¤¤ÌäÂê¤À¡££¸·î¤Ë¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤£È£Ä¤¬¥«¥Ê¥À¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¤«¤éÇã¼ýÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬³¤³°´ë¶È¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤¬Áý¤¹¤«¤é¤À¡£¤À¤¬²ñÄ¹¤Ï¡¢¤¤¤¿¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤À¡£
¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Îµ¬ÌÏ¤Î²ñ¼Ò¤¬Çã¼ý¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¶Ã¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â³¤³°¤ÎÂç´ë¶È¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ï¾®¤µ¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£¤Î±ß°Â¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÈà¤é¤ÏÈó¾ï¤Ë³ä°Â¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤¬Çã¤¨¤ë¡£ºÆ¤Ó110±ß¤Þ¤Ç±ß¹â¤¬¿Ê¤á¤ÐÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬³¤³°¤Î³Ê¹¥¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤â³¤³°¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¸ÇÄê¤Î³ô¼ç¤¬¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢ÀÚ¤êÊø¤·¤òÌÊÌ©¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤Ç¤âÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
ÆüËÜ´ë¶È¤¬Çã¼ý¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÈëºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£»÷Ä»²ñÄ¹¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÙ¤±¤¿¤ª¶â¤òÃù¤á¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤É¤ó»ö¶È¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤ÎµëÎÁ¤ò¾å¤²¤ë¡£»Ù½Ð¤ËÀê¤á¤ë¿©Èñ¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤ò¸«¤Æ¤âÆüËÜ¤Ï27¡ó¤Ç¡¢15¡ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤Û¤ÜÇÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÏÁêÅöÉÏË³¤Ê¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾ÃÈñ¤âÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´ë¶È¼«ÂÎ¤ÎÍø±×¤âÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï±ß°Â¤ÇÍ¢ÆþÉÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¤âÂç¤¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸£²¡ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÂ¾å¤²¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢£±¡óÂæ¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ë¥È¥ê¤Î¸å·Ñ¼Ô
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤·ÐºÑ¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö´ë¶È¤ä·Ð±Ä¼Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡£»Ö¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÂè°ì¤ËÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÎ©¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤¦¤Á¤âÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤äÍø±×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¿Í¤Î¤¿¤á¡Ù¤È°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¶ÈÀÓ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Çä¤ê¾å¤²¤äÍø±×¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤´Ë«Èþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸Ä¿Í¤â¤½¤ì¤Ï°ì½ï¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È·ù¤Ç¤â½ÐÀ¤¤·¤Æ¡¢¼ýÆþ¤âÁý¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¦¤Á¤Ï¼Ò°÷¤Ë20Ç¯¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼Ò°÷¤Ë¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º50ºÐ¤Ç»Ò²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤È½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å·Ñ¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢º£¤Ï50ºÐÁ°¸å¤Î»Ò²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤¬10¿Í¤Û¤É¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é»ñ¶â·«¤ê¤Ê¤É¶ìÏ«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÃæ¤«¤é¥Ë¥È¥êËÜÂÎ¤Î¼ÒÄ¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£60ºÐ¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¡£ÁÏ¶È¼ÒÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¼¡¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¼èºà¤ÎºÇ¸å¡¢»÷Ä»²ñÄ¹¤Ï¿§»æ¤Ø¡ÖÀèµÒ¸åÍø(¤»¤ó¤¤ã¤¯¤³¤¦¤ê)¡×¤È´øÝÝ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤ªµÒÍÍ¤¬Âè°ì¡£¤ªµÒÍÍ¤òËþÂ¤µ¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Íø±×¤Ï¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Î²ñÄ¹¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Ö¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¤Ê¡¢¤È¸À¤¦¤È¤ªÁ°¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦²¿½½Ç¯¤â¼«Ê¬¤ÎµëÎÁ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¤â¡¢¾©³ØºâÃÄ¤òºî¤Ã¤Æ´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£ºÇ¸å¤Ï¤¹¤Ã¤«¤é¤«¤ó¤Ç»à¤Í¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
»÷Ä»²ñÄ¹¤Ï¡¢¤³¤¦¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£ÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¥Ë¥È¥ê¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢¡ »÷Ä»¾¼Íº¡¡¡Ç44Ç¯¡¢³òÂÀÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤³Ø±àÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¹¹ð²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡Ç67Ç¯¤Ë»÷Ä»²È¶ñÅ¹¤ò»¥ËÚ¤ÇÁÏ¶È¡£¡Ç86Ç¯¡¢¼ÒÌ¾¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ç16Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¡Ç24Ç¯2·î¤«¤é¤Ï»ö¶È²ñ¼Ò¡¦¥Ë¥È¥ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯10·î11Æü¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§Ê¿¸¶ ¸ç