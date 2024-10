アーセナルは5日に行われたプレミアリーグ第7節サウサンプトン戦に3-1で勝利した。

冨安健洋は後半39分から途中出場し、ついに復帰を果たしている。膝の故障で開幕前に離脱を余儀なくされた冨安は、これが今季初の試合出場。

Instagramを更新し、「Back. Thanks for your support Gunners.復帰。」とのメッセージを投稿した。

これに日本代表のチームメイトやアーセナルの同僚たちも反応!

板倉滉、橋岡大樹、旗手怜央、守田英正、久保建英、南野拓実らはコメントも送っていた。

かわいい!Jリーガーと結婚した美しすぎる奥さん5人

また、アーセナルのデクライン・ライス、ダビド・ラヤ、ブカヨ・サカ、ウィリアン・サリバらもいいねをしている。そして、イングランドで交流がある長谷川唯もいいねをしていたぞ。