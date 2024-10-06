NEIが、Campanellaを客演に迎えた新曲「Aqua Surface」MV公開
NEIが、10月4日にリリースした新曲「Aqua Surface」のミュージックビデオを公開した。
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約1年半振りの今作は名古屋を拠点に、英レーベル＜Wisdom Teeth＞から発表した楽曲も話題となったビートメイカーabentisがプロデュースを担当。ミニマルな電子音から生み出される海洋的なトラックのうえで、NEIと客演で参加しているCampanellaがタイトなバースを蹴っている。
ミックス＆マスタリングはD.O.I.、カバーは写真家のDaiki Miuraが撮影を担当している。
＜リリース情報＞
NEI
『Aqua Surface feat. Campanella (Prod by abentis)』
リリース中
https://nei.lnk.to/AquaSurface
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約1年半振りの今作は名古屋を拠点に、英レーベル＜Wisdom Teeth＞から発表した楽曲も話題となったビートメイカーabentisがプロデュースを担当。ミニマルな電子音から生み出される海洋的なトラックのうえで、NEIと客演で参加しているCampanellaがタイトなバースを蹴っている。
ミックス＆マスタリングはD.O.I.、カバーは写真家のDaiki Miuraが撮影を担当している。
＜リリース情報＞
NEI
『Aqua Surface feat. Campanella (Prod by abentis)』
リリース中
https://nei.lnk.to/AquaSurface