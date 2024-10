ホテルから一歩も出ない秋の美容体験！ROYAL CHESTER NAGASAKI hotel&retreat「ご褒美プラン」

長崎県長崎市「ROYAL CHESTER NAGASAKI hotel&retreat」では、2024年10月1日(火)〜2024年11月30日(土)の期間で「1日1組限定 ご褒美プラン」が楽しめます。

ROYAL CHESTER NAGASAKI hotel&retreat「ご褒美プラン」

【秋のコンセプトは、「奥様・彼女・大切な女性・自分へのご褒美」】

“心とからだを贅沢に癒す”英国式リトリート施設である同館がお届けするのは、「ホテルから一歩も出ない秋の美容体験」。

夏の紫外線によるダメージの蓄積や乾燥が増してトラブルが多い季節のため、改善できる体験が出来ます。

2種のサウナでお肌の保湿効果を高め調子を整え、こだわりの紅茶やお酒を嗜みラウンジで心身ともにリラックス。

今秋「1日1組限定 ご褒美プラン」を用意。

秋は夏のダメージ(心身ともに)を受け影響が出やすい状態なので、秋のケアはかなり重要です。

同館の美容アイテムや設備を使って体によいものを取り入れて、冬に備えておくことがポイントです。

【ご褒美プラン特典】

(1)ReFaの高温度イオンヘアケアで、しっとりさわやかなレア髪へ

客室のシャンプー・コンディショナーをReFaへ変更

・リファイオンケアシャンプー+リファイオンケアトリートメント

高温度のイオンを発生させるイオンミネラルを配合。

みずみずしく洗い上げながらダメージを補修し根元はふんわり、毛先はしっとりやわらかなレア質感へ。

高濃度イオンケアで触れるたび、心がときめきます。

ReFa ION CARE SHAMPOO/ION CARE TREATMENT

(2)濡れた髪の毛をReFaのタオルでダメージロスへ

髪の為の理想のタオルを女性のみプレゼント

・リファヘアドライタオル

髪・肌をそっと包み込み水分をスピーディーに吸い取ります。

吸水力と摩擦軽減を両立した髪に本当に優しいタオルです。

ReFa HAIR DRY TOWEL

(3)ReFaのパックでハリと弾力のある引き締まった肌へ

顔から首元まで広い範囲で同時ケアでき、美容液が肌を潤してくれます。

パックを女性のみプレゼント。

EXPRESSION HIGH TENSION MASK

予約の際は公式サイトまたは、電話にて受付。

<ROYAL CHESTER NAGASAKI hotel&retreat>

公式サイト : https://nagasaki-rch.jp/

ご連絡・予約: 095-856-1101

ROYAL CHESTER NAGASAKI hotel&retreat

イギリスのプライベートガーデンをモデルにしたグリーンジャグジー。

4階のガーデンは解放感があり、ジャグジー周りの色とりどりの花がさらなる癒しを与えてくれます。

サウナはドライサウナとミストサウナの2種類。

TREE SAUNAは高めの温度設定で短時間で汗を流せるほか、STONE SAUNAは低めの温度設定で、ミストで潤いを保ったままリフレッシュできます。

紅茶やお菓子・アルコールも準備したプライベートラウンジ。

LOUNGE

TREE SAUNA

GUESTROOMはゆったりとした造りのプレミアムスイートをはじめ、全10の客室を用意しています。

すべてのお部屋には、極上の美容体験ができる「ReFa」の美容機器を採用。

メイク落としや基礎化粧品といったアメニティ類も充実しています。

ウォーキングマシンやバイクを取り揃えたフィットネスルームでは、人目を気にせず心地よい汗を流せます。

ROYAL SUITE

FITNESS ROOM

【施設詳細】

■お部屋タイプ

全10部屋(4タイプ)

・ロイヤルスイート:2部屋

・コーナースイート(Zen Nook):2部屋

・ジュニアスイート(Zen Nook):4部屋

・ジュニアスイート:2部屋

■館内設備

4F: ボタニカルガーデンスパ/ととのいルーム

ストーンサウナ/ツリーサウナ

フィットネスルーム/リカバールーム/ザ サロン

5F: ロイヤルスタイル客室

6F: ナチュラルスタイル客室

■所在地

ROYAL CHESTER NAGASAKI hotel&retreat

所在地 :〒852-8156 長崎県長崎市赤迫3-6-10

駐車場 :有(無料)

・JR「長崎駅」より徒歩約15分

・長崎バイパス時津方面長与出口より長崎方面へ3分

ご連絡・予約:095-856-1101

