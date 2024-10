パリッとした食感！アニバーサリー「苺のクリスマスブリュレバウム」

アニバーサリーは、「Santa Claus is comin’ to you!」をテーマとした子供から大人まで楽しめる可愛らしく素敵なクリスマスケーキの予約受付を2024年10月1日(火)より開始中です。

アニバーサリー「苺のクリスマスブリュレバウム」

アニバーサリーは、「Santa Claus is comin’ to you!」をテーマとした子供から大人まで楽しめる可愛らしく素敵なクリスマスケーキの予約受付を2024年10月1日(火)より開始中。

■サンタさんと楽しいクリスマスを!

2024年のクリスマスのテーマは「Santa Claus is comin’ to you!」です。

まるでサンタさんがテーブルに遊びにきたような、子供から大人まで楽しめる可愛らしく素敵なクリスマスケーキが楽しめます。

予約限定の贅沢な「ホリデーファンタジー」やサクサクとしたメレンゲが嬉しい「モンブランタルトスペシャリテ」のほか、店舗限定商品など全13種類。

バウムクーヘン専門店アニバウムからは、人気の「濃厚ブリュレバウム」をベースとした「苺のクリスマスブリュレバウム」が登場。

2段になったブリュレバウムを発売するのは今回が初めて。

パリッとした食感のブリュレとこだわりのふんわりバウムクーヘン、丁寧に仕込んだカスタードに、たっぷり入ったベリーの酸味のアクセントも楽しめます。

「濃厚ブリュレバウム」が好きな方にも、いつもとは違ったクリスマスケーキを求めている方にもおすすめの逸品です。

アニバーサリーが自信を持ってお届けする贅沢なクリスマスケーキが、聖なる夜の楽しいひとときを彩ります。

■ホリデーファンタジー

ふんわり食感のスポンジと甘さ控えめで口溶けのよい生クリームの絶妙なハーモニーのショートケーキ。

中にはたっぷりと苺をサンド。

チョコレートケーキのサンタのおうちとホワイトチョコムースのスノーマンが賑やかに盛り上げます。

チョコレートケーキ、ホワイトチョコムース、ショートケーキの3つの味が楽しめる贅沢で特別感のあるクリスマスケーキです。

【商品概要】

商品名 :ホリデーファンタジー

販売価格 :15,120円(税込)

サイズ :直径 下段 約19cm×上段 約8cm 10〜12名様分

販売期間 :2024年12月20日(金)〜25日(水)

予約受付日 :2024年10月1日(火)〜12月14日(土)まで

※本品は予約販売です。

数量限定

【取扱い店舗】

早稲田店、ロリオリ365伊勢丹新宿店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

■ホワイトクリスマス

独自の黄金比率で2種類をブレンドした甘さ控えめで口溶けのよい生クリームと、ふんわり食感のスポンジのショートケーキ。

甘酸っぱい苺をたっぷりサンドした、子供から大人まで楽しめる王道ショートケーキです。

シンプルながらも、一つひとつ丁寧に職人が仕上げるアニバーサリーならではのデコレーションケーキです。

【商品概要】

商品名 :ホワイトクリスマス

販売価格 :約13cm(4〜5人分) 4,860円(税込)

約16cm(6〜8人分) 6,264円(税込)

約19cm(9〜11人分) 7,560円(税込)【予約限定】

販売期間 :2024年12月20日(金)〜25日(水)

予約受付日: 2024年10月1日(火)〜12月14日(土)まで

※数量限定

【取扱い店舗】

早稲田店、ロリオリ365伊勢丹新宿店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

■チョコレートクリスマス

スイートチョコレートとミルクチョコレートのクリーム、チョコレートスポンジの中には甘酸っぱい苺をたっぷりサンド。

カカオの旨味と甘みのバランスのよい、とろけるなめらかチョコレートケーキです。

【商品概要】

商品名 :チョコレートクリスマス

販売価格 :約13cm(4〜5人分) 5,508円(税込)

約16cm(6〜8人分) 6,480円(税込)

約19cm(9〜11人分) 7,776円(税込)【予約限定】

販売期間 :2024年12月20日(金)〜25日(水)

予約受付日:2024年10月1日(火)〜12月14日(土)まで

※数量限定

【取扱い店舗】

早稲田店、ロリオリ365伊勢丹新宿店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

■モンブランタルトスペシャリテ

茨城県産の渋皮栗のペーストを使用したモンブランタルト。

中にはチョコレートでコーティングしたサクサクのメレンゲと62%カカオを使用したしっとり濃厚なチョコレートスポンジを重ね、土台は濃厚なチーズタルトです。

まるでモンブランのリースにトナカイが遊びに来たようなデコレーションに仕上がっています。

栗の美味しさを存分に楽しめる特別感あふれる逸品です。

【商品概要】

商品名 :モンブランタルトスペシャリテ

販売価格 :直径 約16cm(6〜8人分) 6,480円(税込)

販売期間 :2024年12月20日(金)〜25日(水)

予約受付日:2024年10月1日(火)〜12月14日(土)まで

※本品は予約販売です。

数量限定

【取扱い店舗】

早稲田店、ロリオリ365伊勢丹新宿店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

■早稲田店限定 チョコレートツリーハウス

苺を2段にサンドした食べ応え満点のチョコレートケーキ。

とろけるなめらかチョコレートと甘酸っぱい苺との絶妙なハーモニーを楽しめます。

ツリーハウスの可愛らしいクリスマスケーキが、笑顔いっぱいで賑やかなパーティを盛り上げます。

【商品概要】

商品名 :【早稲田店限定】チョコレートツリーハウス

販売価格 :直径 約13cm(4〜5人分) 7,020円(税込)

販売期間 :2024年12月20日(金)〜25日(水)

予約受付日:2024年10月1日(火)〜12月14日(土)まで

※本品は予約販売です。

数量限定

■二子玉川 東急フードショー店限定 クリスマスベア

「アニバウム」とのコラボレーションした、ショートケーキもバウムクーヘンも楽しめる欲張りケーキ。

ふわふわスポンジで苺と生クリームをたっぷりサンドした人気のショートケーキ。

クリスマスベアの手には、こだわり素材で作られたバウムクーヘン専門店「アニバウム」のプレーンバウムを使用。

【商品概要】

商品名 :【二子玉川 東急フードショー店限定】クリスマスベア

販売価格 :直径 約13cmドーム型(4〜5人分) 7,020円(税込)

販売期間 :2024年12月20日(金)〜25日(水)

予約受付日:2024年10月1日(火)〜12月14日(土)まで

※本品は予約販売です。

数量限定

■東急フードショーエッジ店限定 プレシャスクリスマス

甘さ控えめで口溶けのよい生クリームと、酸味の効いたストロベリー生クリームの2種のクリームを楽しめるショートケーキ。

ふんわり立体的なリボンとお花で華やかに仕上げました。

【商品概要】

商品名 :【東急フードショーエッジ店限定】プレシャスクリスマス

販売価格 :直径 約16cm(6〜8人分) 7,560円(税込)

販売期間 :2024年12月20日(金)〜25日(水)

予約受付日:2024年10月1日(火)〜12月14日(土)まで

※本品は予約販売です。

数量限定

■伊勢丹新宿店(ロリオリ365 by Anniversary)限定 フラワーバスケット

かごいっぱいにお花をいれた可愛く華やかなバスケット風ショートケーキ。

かごに見立てた繊細な絞りの職人技が光る逸品です。

可愛らしさを詰め込んだ特別なクリスマスケーキが、テーブルを華やかに彩ります。

【商品概要】

商品名 :【伊勢丹新宿店(ロリオリ365 by Anniversary)限定】フラワーバスケット

販売価格 :直径 約16cm(6〜8人分) 7,560円(税込)

販売期間 :2024年12月20日(金)〜25日(水)

予約受付日:2024年10月1日(火)〜12月14日(土)まで

※本品は予約販売です。

数量限定

■日本橋高島屋店限定 ハピネスクリスマス

ふんわり食感のスポンジと、甘さ控えめで口溶けなめらかな生クリームのショートケーキ。

雪の結晶をたくさん散りばめ華やかに仕上がっています。

クリスマス気分満点のショートケーキです。

【商品概要】

商品名 :【日本橋高島屋店限定】ハピネスクリスマス

販売価格 :直径 約16cm(6〜8人分) 7,020円(税込)

販売期間 :2024年12月20日(金)〜25日(水)

予約受付日:2024年10月1日(火)〜12月14日(土)まで

※本品は予約販売です。

数量限定

■札幌円山店限定 スイートガーデン

ふんわりスポンジで苺と生クリームをサンドしたショートケーキ。

バタークリームのお花をたくさん散りばめ華やかで可愛らしいデザインに仕上がっています。

【商品概要】

商品名 :【札幌円山店限定】スイートガーデン

販売価格 :直径 約16cm(6〜8人分) 6,480円(税込)

販売期間 :2024年12月20日(金)〜25日(水)

予約受付日:2024年10月1日(火)〜12月14日(土)まで

※本品は予約販売です。

数量限定

■札幌円山店限定 クリスマスポインセチア

クリスマスリースをイメージしたショートケーキ。

大きなポインセチアをアクセントに、苺には粉糖をかけ、クリスマスの素敵な夜を表現しました。

大人の華やかさ際立つショートケーキです。

【商品概要】

商品名 :【札幌円山店限定】クリスマスポインセチア

販売価格 :直径 約16cm(6〜8人分) 6,480円(税込)

販売期間 :2024年12月20日(金)〜25日(水)

予約受付日:2024年10月1日(火)〜12月14日(土)まで

※本品は予約販売です。

数量限定

■大丸札幌店限定 トゥインクルクリスマス

ふんわりスポンジと甘さ控えめで口溶けのよい生クリームを使用し、ストロベリー生クリームをアクセントに絞って仕上げたショートケーキ。

中にはたっぷりと苺をサンドし、ホワイトチョコレートの星を添えました。

【商品概要】

商品名 :【大丸札幌店限定】トゥインクルクリスマス

販売価格 :直径 約13cm(4〜5人分) 5,292円(税込)

直径 約16cm(6〜8人分) 6,480円(税込)

販売期間 :2024年12月20日(金)〜25日(水)

予約受付日:2024年10月1日(火)〜12月14日(土)まで

※本品は予約販売です。

数量限定

■AnniBAUM(アニバウム)店舗限定 苺のクリスマスブリュレバウム

人気のブリュレバウムが2段のホールサイズになって登場。

1段目には濃厚なカスタードクリーム、2段目の中には苺の果肉とジャム、苺とラズベリーのムースを入れました。

表面のほろ苦いキャラメリゼがアクセント。

厳選した素材を使用したこだわりのふんわりバウムクーヘンとパリッとしたキャラメリゼ、とろ〜り苺の酸味が楽しめるバウムクーヘン店ならではのクリスマスケーキです。

※渋谷 東急フードショー店はデザインが若干異なります。

【商品概要】

商品名 :【AnniBAUM(アニバウム)店舗限定】苺のクリスマスブリュレバウム

販売価格 :直径 下段 約14.5cm×上段 約7.5cm 4〜5人分 4,536円(税込)

販売期間 :2024年12月20日(金)〜25日(水)

予約受付日:2024年10月1日(火)〜12月14日(土)まで

※本品は予約販売です。

数量限定

【取扱い店舗】

AnniBAUM(アニバウム)早稲田本店、渋谷 東急フードショー店、二子玉川 東急フードショー店

