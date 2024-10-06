¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤ËÂ¨È¿±þ¤â¡Ä°·¤¤¤Ï¡È¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¡É¡¡Æ¬¤ËÍè¤¿»Ø´ø´±¤Î¡Ö»È¤¨¤Í¤§¡¼¤ó¤À¤è¡×
»³ºêÉð»Ê»á¤Ï°Ë¸¶´ÆÆÄ¤ÈÇÈÄ¹¹ç¤ï¤º¡ÄÌ¾¸Å²°³®Àû»î¹ç¤Ç¡È¥È¥é¥Ö¥ë¡É
¡¡¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£»³ºêÉð»Ê»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï2004Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2003Ç¯1·î¤ËÊ¿°æÀµ»ËÅê¼ê¤È1ÂÐ1¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÃæÆü¤«¤é°ÜÀÒ¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ï22ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢2004Ç¯¤Ï4ËÜÎÝÂÇ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î»Ø´ø´±¤È¤Î½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤Ä¤¤°ì¸À¤¬¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥¯¥Ó¤Ï³Ð¸ç¤·¤¿¡£¡ÖÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2004Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤Ï°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£2002¡¢2003Ç¯¤ÏÀ¾Éð´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢Í¥¾¡¤È2°Ì¡£¤½¤Î´Ö2Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÆÀ¸¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£»³ºê»á¤Ï¡ÖÌîµå´Ñ¤¬²¶¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¶¤Ï¤³¤Î¿Í¤Ç¤¿¤Ö¤ó¡Ê¸½Ìò¤ò¡Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ÎÎý½¬¤È¤«¤ä¤ë»þ¤â¡Ø»³ºê¡¢Ã«¡Ê²ÂÃÎ¡Ë¡¢¡Ê¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¡¦¡Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¡Ê¥Û¥»¡¦¡Ë¥ª¡¼¥Æ¥£¥º¤Î4¿Í¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥ÈÎý½¬¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¤ªÁ°¤é¤Ë¥µ¥¤¥ó¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¾å¤¬¤ì¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤·¤Í¡×¡£¤â¤È¤è¤ê»³ºê»á¤Ï°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤ÆÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¡£°Ë¸¶´ÆÆÄ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹Åª¤ÊÀèÆþ´Ñ¤âÇö¤ì¤Æ¡¢3·î27Æü¤Î³«Ëë¡¦¥À¥¤¥¨¡¼Àï¡ÊÊ¡²¬¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤³¤½½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇ·â¾õÂÖ¤â·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ³«Ëë¤Î3·î29Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥ä¥Õ¡¼BB¡Ë¤Ï¡¢3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£31Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤â4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢4·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡È¥º¥ì¡É¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤À²¿»î¹çÌÜ¤«¤Ç¡¢²¶¤ËÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¶¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤È»×¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥à¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¥Ð¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤·¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡»³ºê»á¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£¡Ö¡Ø¤¨¡¼¤Ã¡¢¡Ê¥Ð¥ó¥È¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤¤¤¤¤«¤é¤·¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡£·ë²Ì¤Ï¥Ð¥ó¥È¤ò¼ºÇÔ¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï»°¿¶¡£¡Ö¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤«¤é³°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃ«²ÂÃÎ¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤ï¤¶¤È¥Ð¥ó¥È¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡£ÂÇ¤Æ¤Î¥µ¥¤¥ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤Ï»°¿¶¡£¤½¤Îº¹¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1ÅÙÌÜ¤Î¡È¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤¬µ¯¤¤¿¡£4·î27Æü¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤ÇÀ¾Éð¤È¤Î3Ï¢Àï¡£¿À¸Í¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤À¤Ã¤¿»³ºê»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÌ¾¸Å²°¤À¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤äÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë·òºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢°Ë¸¶´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤À¤±¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤òÄ¾ÁÊ¤·¡¢Î»¾µ¤µ¤ì¤¿¡£1ÀïÌÜ¡Ê27Æü¡Ë¤Ï¡Ö7ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤¢¤¢¸À¤Ã¤¿¼êÁ°¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö»È¤¨¤Í¤§¡¼¤ó¤À¤è¡×¤Ë¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡Ä¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»ÂÔ¤¿¤º¤ËÌ¾¸Å²°¤Ø
¡¡¤³¤³¤Ç»³ºê»á¤Ë¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¡Ê1ÀïÌÜ¤Ë¡Ë¥Ò¥Ã¥È¤ò2ËÜÂÇ¤Ã¤¿¤·¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Ç¼¡¤ÎÆü¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£2ÀïÌÜ¡Ê4·î28Æü¡Ë¤Ï¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤äÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤òµå¾ì¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö1ÀïÌÜ¤ËÃ«¤¬Â¤òÄË¤á¤¿¤Î¤ÇDH¤ÏÃ«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃæÂ¼¡Ê¾¡¹¡ËGM¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é°Ë¸¶¤µ¤ó¤Ë¡ØGM¤Ë¸À¤¦¤Ê¤ó¤Æ¥Õ¥§¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡»³ºê»á¤ÏÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö°Ë¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ªÁ°¡¢º£Æü¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¸À¤¦¤«¤é¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é²¶¤¬¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¤Ã¤Æ¿·Ê¹¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡£¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤ÎÆü¡Ê4·î29Æü¡Ë¡¢ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤³¤«¤é¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢°Ë¸¶´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡È2·³ÄÒ¤±¡É¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê»á¤Ï10Æü¸å¤Ë1·³Éüµ¢¡£5·î9Æü¤Î¥À¥¤¥¨¡¼Àï¡ÊÊ¡²¬¥É¡¼¥à¡Ë¤È5·î10Æü¤Î¶áÅ´Àï¡ÊÂçºå¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö7ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÁ´¤¦¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢9·î5Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊÀéÍÕ¡Ë¸å¤Ë2·³Íî¤Á¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡È¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤¬µ¯¤¤¿¡£¡Ö¡ÊÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Î¡Ë²ÏÂ¼¡Ê·ò°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡Ø²¿¤Ç2·³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤ï¤«¤é¤ó¡£´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡9·î5Æü¤Ï¡Ö7ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤Þ¤¡¤Þ¤¡Ä´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç²¿¤Ç¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¡À¤Âå¸òÂå¤È¤«¡ÊºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦¡Ë¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ç2·³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢°Ë¸¶¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¸À¤Ã¤ÆÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø»È¤¨¤Í¤§¡¼¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤·¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡°Ë¸¶´ÆÆÄ¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç»ö¼Â¾å¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÀïÎÏ³°¡£»³ºê»á¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÌ¾¸Å²°¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦Ê¢¤Ï¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡Ê¸½Ìò¤ò¡Ë¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¤Í¡×¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¶áÅ´¤Î¹çÊ»¤¬·è¤Þ¤ê¡¢9·î27Æü¤Î¶áÅ´Àï¡Ê¥ä¥Õ¡¼BB¡Ë¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤â¥Ö¥ë¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¡£¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Ø°Ë¸¶¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ï1·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Î¹Ô¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡¢º£¤µ¤éÃÙ¤¤¤ó¤¸¤ã¤¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤±¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥·¥ã¡¼¥ó¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£²Ç¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ø¤Ò¤É¤¤¤Í¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£¤«¤Ê¤êÂç¹Ó¤ì¤Î¡¢°¤¤»×¤¤½Ð¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤2Ç¯´Ö¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹À¸³è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢³ÚÅ·¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤Ëµ±¤¯»þ¤¬¤¯¤ë¤Î¤À¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡Ö»È¤¨¤Í¤§¡¼¤ó¤À¤è¡×¡£¤½¤³¤«¤é»³ºê»á¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤¿Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë