¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤ÈÀèÀ¸¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡×Ä´¶µ»Õ¡¦ÌðºîË§¿Í¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿ÍýÍ³¡É¡ÖËÍ¤é¤¬Í¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡Ò¼ïÉÕ¤±ÎÁ¤Ï2000Ëü±ß¡¢¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ë¤â¾¡Íø¡Ä¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÆüËÜÇÏ¡×¤ÎÀµÂÎ¡Ú3Ç¯¸å¤Î²Æ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤È¤Î»Æ¤¬¡Ä¡Û¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö¡ØµÏ¿¤è¤ê¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¡Ù¡½¡½¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬ºÇ½é¤ËËÂ¤¤¤À¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é»÷¹ç¤¦¶¥ÁöÇÏ¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ú»þ¤ÏÍè¤¿¡ª¡Û¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤¬³®ÀûÌç¾Þ¤ËÄ©Àï¡£¾Ð´é¤ÎÌðºîË§¿ÍÄ´¶µ»Õ
¡¡Ì¾ÇÏ¡¦¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿´²¹¤«¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¾®ÀîÎ´¹Ô»á¤é¤¬Îò»ËÅª¤ÊÌ¾ÇÏ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼¹É®¤·¤¿¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Û¡¼¥¹ÎóÅÁ Ä¶ 1949¡¼2024¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
¡ÖµÏ¿¤è¤ê¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¡×¡½¡½¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬ºÇ½é¤ËËÂ¤¤¤À¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é»÷¹ç¤¦¶¥ÁöÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Î¡ÖµÏ¿¡×¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£G·Ê¡ÅçµÇ°¤Î¾¡Íø¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢G¶Ãæ»³µÇ°¤âÀ©ÇÆ¡½¡½¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢½é¤ÎGµÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¡Ê¥í¡¼¥É¥Î¡¼¥¹¤ÈÆ±Ãå¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÇÏ»Ë¾å¤Ï¤¸¤á¤Æ¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿À¤³¦ºÇ¹â¾Þ¶â¥ì¡¼¥¹¤Î¥µ¥¦¥¸C¾¡Íø¤Ø¤È繫¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Ï¡¢¼Ç¤È¥À¡¼¥ÈÎ¾Êý¤Î³¤³°Gµ¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿½é¤ÎÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎµÏ¿¤òºÆ¤Óºî¤ë¶¥ÁöÇÏ¤Ïº£¸å¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¹¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Î¡Öµ²±¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢2022Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤ÎÁö¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¢¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Ï¼«¿È¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Ë¡¢Í¦´º¤ÊÂçÆ¨Áö¤À¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©
¡ÖÉÜÃæ¤Î2000m¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¥ì¡¼¥¹Á°¤ËÌðºîË§¿ÍÄ´¶µ»Õ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤òÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï1987Ç¯¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¡¼¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£¤½¤ì¸Î¤«¡½¡½¤½¤ì¤È¤âÂ¾¤Î½ÐÁöÇÏ¤â¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤ÏÃ±¾¡22.8ÇÜ¡£
¡¡15Æ¬Î©¤Æ¤Î7ÈÖ¿Íµ¤¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢Åö»þ¤ÎÃ´Åö¡¢ÃÓÅÄ¹¯¹¨¸µÖýÌ³°÷¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Ï½ë¤µ¤¬¶ì¼ê¡£Á°Áö¤Î»¥ËÚµÇ°¤Î¤¢¤È¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÇÊüËÒ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¨Àá¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥È¥ì¥»¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¼ê¤ò¾Æ¤¯¤Û¤É¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¡£¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤Î»×¤¤¤ÏÊÖ¤·ÇÏ¤ò½ª¤¨¤¿°È¾å¡¢µÈÅÄËµ³¼ê¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡½¡½¡×¤³¤Î°ì¸À¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤ä¤ì¤ë¡×¤È¡¢ÃÓÅÄÖýÌ³°÷¤Î¼«¿®¤Ï¡¢³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢2ÈÖ¥²¡¼¥È¤ËÍª¡¹¤È¿È¤ò¼ý¤á¤ë¡£¶áÁö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¸ß³Ñ¤À¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Î¼ê¤¬Æ°¤¡¢¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤¬¤³¤ÎÆü¤â²Ì´º¤Ë¥Ï¥Ê¤òÃ¡¤¯¡£¤½¤·¤Æ¸þÀµÌÌ¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¼Â¶·¤¬¸åÂ³ÇÏ¤Î¾Ò²ð¤ò¤·½ª¤¨¤ë¤³¤í¡¢2ÈÖ¼ê¤È¤Îº¹¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°È¾1000m¤ÎÄÌ²á¤Ï57ÉÃ4¡£¥Ï¥¤¥é¥Ã¥×¤Î¤Þ¤ÞÂç¥±¥ä¥¤òÄÌ²á¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢µÓ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥¿¡¼¥Õ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È6Ëü20000¿Í¤ÎÆ·¤Ë¡¢1Æ¬¤À¤±¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Àª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¹¤¤¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¤Ä¾Àþ¡½¡½¡£»Ä¤ê400m¡¢ºä¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥à¥Á¤¬Æþ¤ë¡£1²ó¡¢2²ó¡£´Ö¤¬³«¤¤¤Æ3²ó¡¢4²ó¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥Á¤¬Æþ¤ëÅÙ¤Ë¸åÂ³¤È¤Îº¹¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¹¤¤ºä¤ò¾å¤êÀÚ¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËµÓ¤¬»ß¤Þ¤ë¡£
¡¡¸«¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬¡¢Â©·Ñ¤®¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¡¢1Æ¬¤ÎÇÏ¤¬¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÈÄ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¾¡¤ÁÇÏ¤ÎÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿²èÌÌ¤Ë¡¢Â©¤Î¾å¤¬¤ë¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤¬°ì½Ö¤À¤±¸«ÀÚ¤ì¤¿¡£ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¡£¥´¡¼¥ë¤Î10m¤Û¤ÉÁ°¤Ç¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ2Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Î¡ÖÎº¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï2023Ç¯¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹S¡ÊGµ¡Ë¤Ø¤Î½ÐÁö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ°µÓ繫¤¸¤óÂÓ±ê¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Éüµ¢¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Æ±Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡£»ä¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¾§¤¨¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌðºîÄ´¶µ»Õ¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤ÎÌë¡¢ÌðºîÄ´¶µ»Õ¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÌðºîÄ´¶µ»Õ¤Ë¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤ÈÀèÀ¸¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢ÌðºîÄ´¶µ»Õ¤Ï¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡£ËÍ¤é¤¬Í¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡×¤È¡£
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿2024Ç¯1·î8Æü¡£¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Î±É¸÷¤ò¾Î¤¨¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç°úÂà¼°¤¬ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ë»ä¤â½ÐÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼°¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¹µ¼¼¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¤¯½ÐÀÊ¤¹¤ë¸µÖýÌ³°÷¤ÎÃÓÅÄ»á¤È¡¢¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼½¨Â§»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤¬½éÂÐÌÌ¡£Æó¿Í¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤Ï¤ä¤Ï¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÃÓÅÄ»á¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢ÌÚÂ¼»á¤Ï¡ÖËÒ¾ì¤Ç¤ÏÍ¥ÅùÀ¸¤Ç¤·¤¿¤è¡£Â¾ÇÏ¤ÎÁè¤¤¤´¤È¤Ë¤Ï´ØÃÎ¤»¤º¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Î¾¼Ô¤È¤â¡È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦¡£¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤À¤«¤é³¤³°±óÀ¬¤ÎºÝ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢Àµ²ò¤Î½Ð¤Ê¤¤Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡Í¼¾Æ¤±¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤¬¥¿¡¼¥Õ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¡×¤Ê¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Ë²Î¤òÂ£¤ë¤¿¤á¡¢ÃÅ¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤³¤«¤é¡¢¸÷¤ëÆ·¤ò¸«¤¿¡£±«¾å¤¬¤ê¤Î¿å¤¿¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤ÎÆ·¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤âÃ¥¤¤µî¤ë¤Û¤ÉâÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤ÎÆ·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤ò¸«Á÷¤ë¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ·¤À¤Ã¤¿¡£
À¤³¦¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢·¯¤À¤±¡£
¡¡¶¥ÁöÇÏ¤Î±É¸÷¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢Éé¤±¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤ÏÌµÎé¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Ï³Î¤«¤ËÉé¤±¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¡¢¾¡¤Á¤ËÅù¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ëÁö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤ò¸ì¤é¤º¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¾¡¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â¥ì¡¼¥¹¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¹Ô¤±¡¢¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¡£À¤³¦¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢·¯¤À¤±¡£
¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥æ¥¦¥¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë