櫻坂46が10月23日にリリースする10thシングル『I want tomorrow to come』の全貌が徐々に明らかになってきた。表題曲センターは山下瞳月、さらにBACKS曲「僕は僕を好きになれない」のセンターは村井優が担当。前作『自業自得』に続き、表題、BACKSともにセンターを三期生が務めるということは、大阪城ホールでの追加公演、さらには海外配信が決定した『三期生ライブ』でも示されているように、三期生の勢いを色濃く映し出している。

山下がグループの新たな顔として先頭に立つ中で、今作で大きく躍進を遂げているのが同じく三期生の的野美青だ。初の選抜入りを果たした8thシングル『何歳の頃に戻りたいのか?』では3列目、前作『自業自得』では2列目、そして今作ではフロントへと上り詰めている。それは公私ともに同じ時間を過ごし、「性格も発言もびっくりするほど一緒」と的野本人も認める山下を隣で支えるという役割もあるのと同時に、的野自身のパフォーマンス力の高さがあってのポジションであることは言うまでもない。

的野のパフォーマンスにおいての武器は、身長の高さと低音ボイス。的野がセンターを務めるユニット曲「Don't cut in line!」はその2つのポイントが活かされた楽曲だ。山粼天は、『そこ曲がったら、櫻坂?』(テレビ東京系)で「的野の声が大好き」と太鼓判を押しており、櫻坂46には低音が出るメンバーはあまりおらず、的野の声が楽曲に入るだけで「グッとカッコよくなる」と称賛している。その例として有名なのが、「Don't cut in line!」の歌い出し〈コインランドリー順番待ちで横入りをされた〉である。

的野は選抜入りする以前に出演した『7th Single BACKS LIVE!!』の時点から大いに注目を集めていた。その公演でセンターを務めたのが「半信半疑」。オリジナルのセンターは同じく高身長の山粼が務めており、通ずる部分と的野独自の勇ましいパフォーマンスが表現されていた。的野はインタビュー(※1)の中で『BACKS LIVE!!』、さらに三期生のみでの初の公演となった『新参者 Live at THEATER MILANO-Za』の経験を経て、「殻を破れるようになった気がしているんです」「最近はファンの方からも『パフォーマンスがすごく良くなったよね』と言っていただくことが増えた」と語っている。

そしてファンやメンバーの間で語り草となっているのが、『BACKS LIVE!!』での「ブルームーンキス」である。的野が石森璃花を抱き寄せる場面で女性エリアから黄色い悲鳴が上がっており、『そこ曲がったら、櫻坂?』でも話題に。的野はその歓声がイヤモニをしていても聞こえていたと話しており、女性のBuddies(櫻坂46ファンの呼称)からも絶大な人気を獲得していることがわかる。的野への好意を公言している石森を筆頭に、同期メンバーからも人気の高い的野の中性的な魅力は特にTikTokで爆発しており、村山美羽との“みうみお”コンビは多くの女性Buddiesを狂わせている。

イケメンやクールといったイメージが定着しつつある一方で、主に『ちょこさく』(Lemino)でアピールしているのが可愛い、つまりは女性らしい一面だ。山下のワンピースを試着し、メッセージアプリ「櫻坂46メッセージ」にその画像を送っていることを明かしている。そして、何と言っても的野は櫻坂46の最年少メンバー。グループの公式Instagramにアップされていた『ミュージックステーション』(テレビ朝日系)に初出演前の緊張する様子は、ここまで触れてきたカッコいい姿とは正反対の“愛らしい的野”と言える。同時にそれは、まだまだ知られていない的野の余白の部分でもあるのだろう。

10月16日発売の『blt graph.』vol.106(東京ニュース通信社)で表紙巻頭を飾ることもアナウンスされている的野。これから筆者が期待しているのは、音楽番組での「I want tomorrow to come」のパフォーマンス。MVでは映像編集によってカバーされているが、高身長の的野の存在が際立つフォーメーションでもあるからだ。どのようなパフォーマンスになるかは蓋を開けてみなければわからないが、『I want tomorrow to come』のリリース期間で的野がさらなる脚光を浴びることは確かだろう。

(文=渡辺彰浩)